‘CDU Genel Başkanı’yla şimdilik kimse ilgilenmiyor’

CDU Genel Başkanı ve Federal Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer, “Benim izlenimime göre olağanüstü genel kurul yaz tatilinin sonrasına sarkması yönünde. Olağan kongre tarihinden birkaç hafta önce toplanabilir. Koronavirüs krizi nedeniyle kimse CDU Genel Başkanı’nın kim olacağıyla şimdilik ilgilenmiyor” sözleriyle, yeni genel başkanın seçilmesi için daha aylarca zamanın olduğuna işaret etti. CDU’nun genel kurulunu toplamak için tarih belirleyememesinin temel nedeni ise virüs nedeniyle hükümetin toplantıları süresiz yasaklaması. Bu yasağın daha ne kadar süreceği de henüz bilinmiyor. CDU’nun olağan genel kurulu aralık ayında toplanacaktı. Ancak şubat ayındaki Thüringen seçimlerinde yaşanan kriz nedeniyle Kramp Karrenbauer hem başbakan adayı olmayacağını hem de CDU Genel Başkanlığı’nı bırakacağını açıklamıştı. Yeni CDU liderinin seçilmesi için de nisan ayı sonunda olağanüstü genel kurul çağrısı yapmıştı. Kurultay için parti kurullarının çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Kramp Karrenbauer, partinin yeni genel başkanının tüzük gereği aralık ayında Stuttgart’ta toplanacak olağan genel kurulda seçilmesi gerektiğinin de mesajını verdi. CDU’nun 1001 delegesi yapılacak genel kurulda yeni genel başkanı seçecek. Yeni genel başkanın CDU/CSU’nun 2021 yılının eylül ayında yapılacak federal seçimlerde başbakan adayı olması da bekleniliyor. Genel başkanlık için üç kişi yarışıyor. Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı Armin Laschet, Federal Meclis Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen ve CDU Federal Meclis Grup eski Başkanı Friedrich Merz aday olarak ortaya çıkmıştı.

GÜVENİ YENİDEN KAZANDI

Kovid-19 kirizi, salgın öncesi oyları yüzde 27’ye düşen CDU/CSU’ya yeniden güveni sağladı. Başbakan Angela Merkel’in liderliğinde hükümetin koronavirüs salgını ile ortaya çıkan krizi başarıyla yönetmesi, seçmenin güveninin yeniden kazanılmasını sağladı. Yapılan son anketlerde çıkan sonuçlara göre CDU/CSU’ya olan destek yüzde 38’e yükseldi. Annegret Kramp Karrenbauer, yeniden kazanılan destek için, “Gelen güven koronavirüs krizinin yönetimindeki başarıdan kaynaklandı. İnsanlar CDU’nun Almanya’yı zor dönemlerde başarıyla yönettiğini görüyor. Daha önce da halk CDU/CSU’ya güvenini göstermişti. Şimdi bir kez daha gösterdi. Ancak anketler güvenin sürekli olacağını garanti etmez. CDU’nun performansı güvenin sürmesinde belirli olacaktır” dedi.