Başkonsolosluk ve camileri patlatacakmış!

DER Spiegel Dergisi’nin haberine göre DEAŞ sempatizanı teröristin ayrıca DİTİB camilerinde görevli imamlara suikast da planladığı belirlendi. Konsolosluk, camiler ve imamlara yönelik suikast planlarının ortaya çıkmasından sonra 25 yaşındaki Muharrem Dost dosyasına federal savcılık el koydu. Soruşturmayı terör olaylarına bakan Federal Savcı Peter Frank üstlendi. Der Spiegel’in güvenlik birimlerine dayandırdığı haberinde, teröristin Münih’teki Türk başkonsolosluk binasıyla DİTİB’in Köln Merkez Camisi ve Waldkraiburg’da bulunan DİTİB Camisi’ne bomba ve patlayıcılarla saldırıp konsolosluk binasını ve iki ibadethaneyi de havaya uçuracağı bilgisi yer aldı. Haberde caninin iki caminin imamlarına suikast hazırladığı da yaptığı belirtildi.

BOMBA SİLAH VE UYUŞTURUCU İLE YAKALANDI

Türk ve Alman vatandaşlığı bulunan terörist Muharrem Dost Münih kenti yakınlarındaki Waldkraiburg kasabasında 4 ayrı Türk iş yerini kundaklamıştı. İş yerlerinin tümü de büyük hasar görmüştü. Polis saldırganı yakalamak için 25 kişilik özel ekip kurmuş, ancak Muharrem Dost trene biletsiz binince yakayı ele vermişti. Yanında bulunan çantadan 30 kilo kimyasal patlayıcı ve 23 adet bomba çıkmıştı. Üzerinde 5.7 gram uyuşturucu da bulunan Muharrem Dost ile birlikte Beretta marka 7.65 millimetre silah da ele geçirilmişti.