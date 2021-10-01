Almanya’da Türk dil bayramı kutlaması

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Milli Takımda Stefan Kuntz ilk aday kadrosunu açıkladıMilli Takım'da Stefan Kuntz ilk aday kadrosunu açıkladı!#Milli Takim
Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu Ezgi Molaya, Musa Orhana hakaretten cezaTürkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Ezgi Mola'ya, Musa Orhan'a hakaretten ceza#Ezgi Mola
Sheriff Tiraspol devlerin tahtını sallıyor: Peri masalının ardında ne varSheriff Tiraspol devlerin tahtını sallıyor: Peri masalının ardında ne var?#Sheriff Tiraspol
Cumhurbaşkanı Erdoğandan flaş mesajlarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş mesajlar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
İstanbulda trafik kilit Yüzde 80e ulaştıİstanbul'da trafik kilit! Yüzde 80'e ulaştı#İstanbul
Emre Aşık ve Yağmur Sarnıçın davasında flaş gelişmeEmre Aşık ve Yağmur Sarnıç'ın davasında flaş gelişme!#Emre Aşık
Bakan Muş duyurdu İhracat rakamlarında Cumhuriyet tarihinde ilkBakan Muş duyurdu! İhracat rakamlarında Cumhuriyet tarihinde ilk#İhracat Rakamları
Bu fotoğraf gerçek Dünya, uyanan canavarı korkuyla izliyorBu fotoğraf gerçek! Dünya, uyanan canavarı korkuyla izliyor #Hawaii
Binlercesi ölü bulundu, uzmanlar bölgede Yeni bir salgın mıBinlercesi ölü bulundu, uzmanlar bölgede! Yeni bir salgın mı?#Kuş Gribi
Dünyanın en pahalı okulunda skandal iddialarDünyanın en pahalı okulunda skandal iddialar#Le Rosey
Tepki çeken olayda yeni gelişme O kaymakam, öğretmenden özür dilediTepki çeken olayda yeni gelişme! O kaymakam, öğretmenden özür diledi#Artvin
Korona onları etkilemiyor... Ezber bozan keşifKorona onları etkilemiyor... Ezber bozan keşif!#Koronavirüs
104 yıl sonra ilk kraliyet düğünü: Gelin adını değiştirdi104 yıl sonra ilk kraliyet düğünü: Gelin adını değiştirdi#George Mihailoviç Romanov
Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybettiOğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti!#Oğuzhan Asiltürk
Binlerce kişi yararlanacak Ekimde rekor ödemeBinlerce kişi yararlanacak! Ekimde rekor ödeme#Tarımsal Üretim
HABERLERAvrupa Haberleri

Almanya’da Türk dil bayramı kutlaması

#Almanya#Hessen#Türk Dil Bayramı
Almanya’da Türk dil bayramı kutlaması

Almanya’nın Hessen eyaletine bağlı Ehringhausen kasabasında Türkçe ve Türk kültürü öğretmeni olarak çalışan Mehmet Şaşmaz, ‘Türk Dil Bayramı’nı öğrencileriyle birlikte kutladı.

Haberin Devamı

EHRINGHAUSEN’da 41 yıldır görev yaptığı Dillwiesen İlkokulu’ndaki töreni özellikle son yıllarda Türkçe derslerine yönelik ilginin azalması nedeniyle düzenlediğini söyleyen Şaşmaz, katılan öğrencilere Türkiye’den ve Lahn Dill bölgesinden çeşitli kuruluşların gönderdiği hediyeleri verdi.

BASKILAR NEDENİYLE ADI MARIELA
Törene katılan Bulgaristan Türkleri’nden Almanya’ya göç etmiş bir ailenin çocuğu olan Melek’in Türkçeye olan ilgisini ve özenini diğer öğrencilerine örnek gösteren Şaşmaz, “Ailesinin ve okulda bizim Melek dediğimiz öğrencimizin kâğıt üzerindeki adı, Bulgaristan’daki bu alandaki baskılar nedeniyle Mariela. İsmini bile özgürce yazdıramayacak durumda olan bu çocuğumuz, Türkçe ve Türk kültürü derslerini istekli olarak, hiç aksatmadan takip ediyor. Milli marşı, andımızı, dini bilgileri ve tarihimizi öğrenmeye çalışıyor. Öte yandan Türkiye’den gelen vatandaşlarımızın maalesef çok önemli bir bölümü ise derslerimize ilgi duymuyor. Bu kutlama vesilesiyle Melek ve ailesini tüm insanlarımıza örnek göstermek istedim” diye konuştu.

DİNİ BİLGİLER CAMİDE ÖĞRENİLİR
Bu arada Almanya’daki Türkçe derslerinin geleceğiyle ilgili, camilerde de Türkçe dersi verilebileceğine dair son tartışmalara da dikkat çeken Şaşmaz şunları söyledi: “Türkçe derslerinin okullarda öğretilmesi gerektiğini düşünüyorum. Dini bilgiler camilerde ya da evde öğrenilebilir. Bölgelerindeki çocuklarımız için Türkçe derslerini organize etmek isteyen derneklerimizin yardım alacağı yer de, ülkemizin yetkili kurumlarınca görevlendilerilen yetkililerin yer aldığı eğitim ateşelikleri olmalıdır. Herkes Türkçe konuşabilir, ancak Türkçe öğretemez.”

Haberin Devamı

İLK KURULTAYDA BAŞLADI
Bu yıl 89. kez kutladığımız Türk Dil Bayramı, Türk Dil Kurumu’nun (TDK) Atatürk’ün öncülüğünde 26 Eylül 1932’de gerçekleştirilen ilk Türk Kurultayı’nda başladı. Atatürk’ün “Türk dili, dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki bu dil bilinçle işlensin…” dediğini hatırlatan Şaşmaz, Karamanoğlu Mehmet Bey’in “Bugün itibariyle hiç kimse; dergahta, divanda, Meclis’te ve sarayda Türkçeden başka dil konuşmayacaktır” sözlerini içeren fermanının tarihi olan 13 Mayıs 1277’nin de bu açıdan çok önemli bir tarih olduğunu hatırlattı.  GIESSEN

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Hessen#Türk Dil Bayramı