Almanya’da Türk dil bayramı kutlaması

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EHRINGHAUSEN’da 41 yıldır görev yaptığı Dillwiesen İlkokulu’ndaki töreni özellikle son yıllarda Türkçe derslerine yönelik ilginin azalması nedeniyle düzenlediğini söyleyen Şaşmaz, katılan öğrencilere Türkiye’den ve Lahn Dill bölgesinden çeşitli kuruluşların gönderdiği hediyeleri verdi.

BASKILAR NEDENİYLE ADI MARIELA

Törene katılan Bulgaristan Türkleri’nden Almanya’ya göç etmiş bir ailenin çocuğu olan Melek’in Türkçeye olan ilgisini ve özenini diğer öğrencilerine örnek gösteren Şaşmaz, “Ailesinin ve okulda bizim Melek dediğimiz öğrencimizin kâğıt üzerindeki adı, Bulgaristan’daki bu alandaki baskılar nedeniyle Mariela. İsmini bile özgürce yazdıramayacak durumda olan bu çocuğumuz, Türkçe ve Türk kültürü derslerini istekli olarak, hiç aksatmadan takip ediyor. Milli marşı, andımızı, dini bilgileri ve tarihimizi öğrenmeye çalışıyor. Öte yandan Türkiye’den gelen vatandaşlarımızın maalesef çok önemli bir bölümü ise derslerimize ilgi duymuyor. Bu kutlama vesilesiyle Melek ve ailesini tüm insanlarımıza örnek göstermek istedim” diye konuştu.

DİNİ BİLGİLER CAMİDE ÖĞRENİLİR

Bu arada Almanya’daki Türkçe derslerinin geleceğiyle ilgili, camilerde de Türkçe dersi verilebileceğine dair son tartışmalara da dikkat çeken Şaşmaz şunları söyledi: “Türkçe derslerinin okullarda öğretilmesi gerektiğini düşünüyorum. Dini bilgiler camilerde ya da evde öğrenilebilir. Bölgelerindeki çocuklarımız için Türkçe derslerini organize etmek isteyen derneklerimizin yardım alacağı yer de, ülkemizin yetkili kurumlarınca görevlendilerilen yetkililerin yer aldığı eğitim ateşelikleri olmalıdır. Herkes Türkçe konuşabilir, ancak Türkçe öğretemez.”

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İLK KURULTAYDA BAŞLADI

Bu yıl 89. kez kutladığımız Türk Dil Bayramı, Türk Dil Kurumu’nun (TDK) Atatürk’ün öncülüğünde 26 Eylül 1932’de gerçekleştirilen ilk Türk Kurultayı’nda başladı. Atatürk’ün “Türk dili, dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki bu dil bilinçle işlensin…” dediğini hatırlatan Şaşmaz, Karamanoğlu Mehmet Bey’in “Bugün itibariyle hiç kimse; dergahta, divanda, Meclis’te ve sarayda Türkçeden başka dil konuşmayacaktır” sözlerini içeren fermanının tarihi olan 13 Mayıs 1277’nin de bu açıdan çok önemli bir tarih olduğunu hatırlattı. GIESSEN