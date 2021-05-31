Almanya’da halk başbakanlık süresinin kısaltılmasını istiyor

FEDERAL Başbakan Angela Merkel (CDU), 16 yıllık yönetim sürecinin ardından gelecek eylül ayında yapılacak genel seçimlerde bir daha aday olmayacağını açıkladı. Eski başbakanlardan Helmut Kohl (CDU) de, yine 1982 yılından 1998 yılına kadar aralıksız 16 yıl başbakanlık yapmıştı. Alman yasalarına göre başbakanlığa adaylık için belli bir süre kısıtlaması bulunmuyor.

YÜZDE 61’İ ABD GİBİ 8 YIL

Konuyla ilgili olarak Alman Haber Ajansı dpa tarafından YouGov Araştırma Merkezi’ne yaptırılan bir kamuoyu yoklamasına göre, ankete katılanların yüzde 61’i başbakanlık süresinin çok uzun olduğu, ABD’de olduğu gibi 8 yıl ile sınırlanması yönünde görüş belirtti. Araştırma sonucuna göre ankete katılanların yüzde 24’ü sınırlamaya gerek duymazken, yüzde 15 dolayında vatandaş ise çekimser kaldı.



CDU VE CSU YÜZDE 48

Ankete katılanların siyasi görüşlerine göre ise, Birlik Partileri CDU ve CSU taraftarları yüzde 48 dolayında sürenin kısaltılması yönüne onay verirken, aynı oran Yeşil seçmenlerde yüzde 59, SPD’lilerde yüzde 67, Hür Demokratlar’da yüzde 70 ve Sol Parti taraftarlarında yüzde 74 dolayında oldu.