Almanya-ABD arasında maske savaşı!
Amerika, Almanya’nın Çin’den ısmarladığı maskelere yolda el koyarak kendi ülkesine götürdü. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn pazarda maske savaşı yaşandığını söyledi.
KORONA krizi nedeniyle maske ve koruma elbiesesi malzemelerinde çok büyük sıkıntı yaşayan Almanya’nın Çin’den ısmarladığı maskelere Amerika el koydu. Almanya Sağlık Bakanlığı, Çin’de bir Amerikan şirketine doktorlar ve hastane çalışanları için FFP2 ile FFP3 maske siparişi verdi. Yola çıkan maskeleri ABD yakalayıp kendi ülkesine getirtti. ABD’nin malzemeleri nasıl yakaladığı ise henüz açıklık kazanmadı. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn maske pazarında savaş yaşandığını belirtti ve “Tüm dünya maske peşinde. Maskeler altın değerinde” dedi.
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