MERKEL, “Bu birlik sayesinde Avrupa barış, özgürlük ve güvenlik için bizim garantörümüz. Avrupa’nın birliği, 20’nci yüzyılın bize en büyük hediyesi. AB, bizim ortak şansımız” dedi. Avrupa’nın sadece tarihin bir hediyesi olmadığını, Avrupa’daki insanların çabasının bir sonucu olduğunu kaydeden Merkel, şunları söyledi: “Ama Avrupa’yı hep yeniden geliştirmek ve şekillendirmek gerekir. AB Komisyonu, AB’nin korona krizinden çıkması için 750 milyar Euro yardım paketini en kısa zamanda onaylamalı. Bizim ortak hedefimiz, kısa zamanda bir uzlaşıya varmak. Belki yaz tatilinden önce. Yollar henüz taşlı ama hedefe ulaşmak için herkesten iyi bir irade ve uzlaşı çabası gerekli. Zaman daralıyor ve her bir gün önemli. Durum olağanüstü. Bu nedenle olağanüstü bir çaba gerektiriyor.”

Ekonomik ve sosyal açıdan güçlü bir Avrupa’nın kendi değerlerini dünyada savunabileceğini belirten Merkel, bunun aynı zamanda popülizme, antidemokratik güçlere, radikal ve otoriter hareketlere karşı da siyasi bir malzeme olacağını vurguladı.