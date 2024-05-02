51 bin mülteci çocuk kayıp

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BU sonuç, Belçika gazetesi ‘De Standaard’, Hollanda gazetesi ‘NRC’, İtalyan haber ajansı ANSA ve Berlin medya kurumu rbb24’ün dahil olduğu Avrupalı gazeteciler ağı ‘Lost in Europe’ tarafından yapılan özel bir veri araştırması sonucunda ortaya çıktı. Sadece 3 yıl önce bu rakam 18 bin 300 civarındaydı. Almanya’da da kayıp mülteci çocukların sayısı bu dönemde önemli ölçüde artarak 2021’de 724’ten, 2 bin 5’e yükseldi. Araştırma, kayıp mülteci çocuklarla ilgili verilerin toplanmasında önemli eksiklikler olduğunu ortaya koydu. Avrupa’daki 31 ülkenin sorumlu makamlarından sadece 15’i gazetecilerin sorularına yanıt verdi. İtalya ve Avusturya gibi bazı ülkeler, 20 binden fazla mülteci çocuk ve gencin kaybolmasıyla ilgili endişe verici rakamlar bildirirken, İspanya veya Yunanistan gibi diğer ülkeler refakatsiz çocuk ve gençlerle ilgili hiçbir bilgi toplanmadığını açıkladı.

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‘GÖÇ SİSTEMİMİZ BOZUK’

Refakatsiz çocukların durumuna ilişkin kayıt ve bilgi alışverişi için Avrupa çapında bir platform da yok. Bu nedenle AB Komisyonu’nun Göç ve İçişlerinden Sorumlu Üyesi İsveçli Ylva Johansson, rbb24’e verdiği demeçte, kayıp genç mültecilerin sayısının çok yüksek olduğu konusunda yorum yapamayacağını açıklarken, “Verdiğiniz rakamların doğru olup olmadığı konusunda bir bilgim yok. Avrupa’da bozuk bir göç sistemimiz olduğunu söyleyebilirim” dedi.

‘SÜREÇ UZAYINCA GİDİYORLAR’

Reşit olmayan mülteciler, gözetimden kaybolduğunda kayıp olarak bildirilmeleri gerekiyor. Ancak bazıları birkaç gün sonra başka bir şehirde ya da belediyede yeniden ortaya çıkıyor. Almanya’da uzmanlar, mültecilerin birçoğunun sürecin uzunluğundan memnun olmadıkları, başka ülkelerde daha hızlı yardım almayı umdukları ya da diğer Avrupa ülkelerindeki akrabalarının veya arkadaşlarının yanına gitmek istedikleri için sığınmacı merkezlerini terk ettiklerini düşünüyor. Refakatsiz Mülteci Küçükler Federal Birliği’nden (BumF) Helen Sundermeyer, Almanya’daki yapıların şu anda çok aşırı yüklü olduğunu belirterek, “Özellikle gençlerin gelişinin başlangıcında ya da sonrasında, en çok kayıp ihbarının bu dönemde yapıldığını gözlemliyoruz” dedi.