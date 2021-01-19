Güneş Kova burcuna geçiyor

Temel anlamda Güneş; bizim odaklandığımız konular, hedeflerimiz, amaçlarımızın ne olduğu ile ilgilidir. Güneş’in KOVA burcuna geçişi ile birlikte 1 aylık süreçte ihtiyaçlarımız, hedeflerimizi, amaçlarımızı KOVA burcunun sembolize ettiği temalar karşılayacak demektir.

Kova burcu astrolojide; özgürlük, bilgi, kendini ifade etmek, bilimsel konular, sosyal ilişkiler ve arkadaşlıklar, hümanizm, idealler, teknoloji, yenilikler, icatlar, uydu yayınları, başkaldırı, devrim, grup çalışmaları, kibirli, ukala, marjinal her türlü konu ve kişiler, toplumsal konular, insan hakları, hava yolları, uzayla ilgili çalışmalar demektir.

Kova burcu; hava elementi ve sabit burçtur. Hava elementi olduğundan dolayı; bilgi, iletişim, ifade, sosyal bağlar, grup çalışmaları önem kazanmaya başlar. Dostluk ilişkileri pekişir, etrafımızdaki insanların hakları, uğradıkları haksızlara ses çıkarmaya başlarız. İnsan hakları konusunda en hassas olduğumuz dönemdir. Özgürlük ve bağımsızlık duygularında yükseliş başlar. Kişisel alanlarımız daha değerli bir hale gelir. Çok fazla hesap vermek istemediğimiz, kuralları bazen yıkmak istediğimiz, farklı ve sıra dışı bir şeyler denemeye çok daha yakın olduğumuz bir dönemdir. İdeallerimiz ve hayatta ki duruşumuz, fikirlerimiz, hayata bakış açımız, beğendiğimiz partiler önem kazanır. Fikirlerimizi ve düşüncelerimizi özgürce ifade etmek isteriz. Amacımız daha çok özgür olmak, zincirlerden kurtulmaya çalışmak olacaktır. Eğer ki bunu kolay yoldan başaramazsak o zaman isyan etmeye, baş kaldırmaya başlarız. Birebir ilişkiler yerine, daha çok grup aktiviteleri, kalabalık gruplarla bir arada olmak daha çok keyif verir. Tam da bu dönem derneklere üye olabilir, derneklerde aktif görevler alabilir, toplum için bir şeyler yapmak adına kolları sıvayabilirsiniz.

Kova sabit bir burç olduğundan, elbette fikirlerin, düşüncelerin kolay değişmeyeceği bir dönemde olacaktır. Bazen kendi bildiğimizin tek doğru olduğu düşüncesine saplanıp kalabilir ve bu konuda iddialı davranışlarda da bulunabiliriz. Hatta biraz daha ileri gidip ukala ve kibirli bir duruma düşebiliriz de.

Bu dönem sosyal çevremiz hareketlenmeye başlar, yeni networkler kurmak isteyebilir, ekip çalışmaları içine çekilebilir, teknoloji, internet, dijital dünya, sosyal medyaya her zamankinden çok daha fazla ilgi duyabiliriz. Bu konuları takip edebilir, yeni çıkan teknolojileri de yakından takip ettiğimiz bir dönemdir. Yine uzayla ilgili araştırmalar daha çok ilgimizi çeker ve iştahımızı kabartabilir.

Sıra dışı konular, kişiler ve olaylarla karşılaşmak mümkündür. Orijinal, toplumun genelinden çok daha farklı giyinen, düşünen, davranan ve yaşayan kişiler göze daha çok çarpmaya başlar.

Bu dönemde teknoloji, bilim, astronomi, icatlar, teknoloji ürünleri, robotlarla, uçaklar, dijital dünya, sosyal medya ve havacılıkla ilgili haberler öne çıkabilir.

Otoriteyi yok saymak, otorite figürlerine karşı da aynı şekilde isyanlar oluşabilir. Kova dönemi bir başkaldırı, isyan ve özgürleşme dönemidir. Bunu toplumlar içinde de gözlemleyebilirsiniz. Bu bir aylık süreçte, görev bırakmalar, grevler söz konusu olabilir.

Sevgiler..