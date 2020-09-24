Zatürre aşısıyla ilgili merak edilenler

Zatürre (Pnömonia) nedir?



Halk arasında zatürre olarak bilinen Pnömoni akciğerlerin klinik ve radyolojik olarak tespit edilen inflamasyonudur. Birçok virüs (grip virüsü ve Covid -19 dahil), bakteri gibi mikroorganizmlar ve kimyasal ajanlar zattürre nedeni olabilir. Toplum kaynaklı pnomonilerin en sık nedeni ise Pnomokok bakterisidir. Pnomokok bakterisi sadece zatürre etkeni değildir, aynı zamanda sinüs, kulak, beyin zarı iltihabı gibi birçok organda enfeksiyona sebep olabilir.



Pnömokok aşışı nedir ?



Streptekokus pnömonia bakterisinie karşı geliştirilen inaktif Pnömokok aşıları, Konjuge Pnömokok aşısı (PCV13) ve Polisakkarid Pnömokok aşısı (PPV23) olmak üzere iki çeşittir.



Pnomokok aşısı kimlere yapılmalıdır?



Çocukluk çağı aşı takviminde içinde 2.ay, 4.ay ve 12. ayda KPA 13 aşısı yapılmaktadır. Ayrıca hekiminizin kontrolünde ve planlamasında risk faktörü olan kişilere Pnömokok aşısı önermekteyiz.



Bu risk faktörü olan kişiler kimler?



- Bağışıklık sistemini baskılayan hastalıkları veya ilaç kullanımı olanlar,

- Dalağı olmayanlar veya fonksiyon bozukluğu olanlar,

- kronik kalp, akciğer (astım dahil), karaciğer ve böbrek hastalığı olanlar,

- Kohlear implant ameliyatı olanlar,

- Beyin omurilik sıvısı (BOS) kaçağı olanlar,

- Sigara kullananalar

- 65 yaş üzerindeki kişilerdir.



Zatürre (Pnömonia) aşısı covid-19 dan korur mu?



Zatürre aşısı, Covid-19 enfeksiyonundan korumaz.

Covid-19 pandemisi sürecinde kimlere zatürre aşısı yapılmalı?



Covid-19 ve Pnömokok enfeksiyonlarını ağır geçiren risk grubu hastalar birbirine çok benzer. Covid-19 virüsünün tek başına kendisi zatürre yapabileceği gibi hastanın bağışıklık sistemini düşürerek vücudu diğer mikroorganizmalara açık hale getirebilir. Covid-19 enfeksiyonu sırasında bu risk grubundaki kişiler beraberinde Pnömokok infeksiyonu geçirebilir ve bu hastanın durumunu daha da ağırlaştırırır. Bu nedenle risk grubundaki kişiler Pnömokok aşılarını yaptırmayı ihmal etmemelidir.



Covid-19 pandemisinden bağımsız olarak Pnömokok aşısı çocuklarda rutin aşı takvimi içinde yer almaktadır.