Vajinal estetik ile ilgili merak edilenler

Yine bilimin ve tekniğin ilerlemesi, estetik cerrahi konusunda sonuçların hastaları tatmin etmesi, günümüzde bu operasyonlara ilgiyi gün geçtikçe arttırmaktadır.



Vajinal estetik nedir?



Kadın cinsel organında gerçekleştirdiğimiz operasyonlara genital estetik ameliyatlar adını veriyoruz. Vajinanın daraltılması, labiumların (dış dudak) küçültülmesi, yine vajina içindeki duyarlı bölgeleri lokal enjeksiyonlarla belirginleştirip orgazm kolaylaştırıcı ameliyat ve müdahaleler bu guruba girer.



Vajinal estetik uygulanma nedenleri



Normal doğum sonrası bir grup hastada vajinada genişleme, idrar torbasında sarkma gibi rahatsızlar meydana gelebilir. Bu rahatsızlar sonrasında idrar kaçırma, kabızlık gibi şikayetlerde ortaya çıkabilir. Bu ameliyatlar sadece hastaların estetik kaygılarının giderilmesinde değil, aynı zamanda bir grup hastada da tedavi amaçlı uygulanıyor. Ayrıca çok sık görülmeyen ama doğuştan meydana gelen birtakım gelişim anomalilerinde de genital estetik ameliyatları uygulanıyor.



Bu operasyonlarla beraber hastalarda hiç iz kalmamakta ve kısa süre içinde aktif yaşamlarına ve de cinsel yaşamlarına devam edebilmekteler. Bu ameliyat sonrasında estetik problemleri olmayan hastalar kendilerine olan güvenleri sayesinde, cinsel hayatta daha rahat hissedecek, psikolojik olarak iyilik hallerini arttıracaklardır.



Vajinal estetik ameliyatlar nasıl uygulanır?



Bu ameliyatlar genel anestezi altında ya da spinal anestezi ile uygulanır. Vajina daraltma operasyonlarında genişleyen vajinal doku çıkarılarak vajina sıkılaştırılır, böylece bu organ doğum öncesi sıkılığını kazanır. Yaklaşık 1 saat süren bir operasyondur, hastalar operasyon gününün akşamı evlerine gidebilirler. Operasyon sonrasında ağrı şikayeti pek olmaz, cinsel yaşamlarına 3-4 hafta içinde dönerler.



Vajina çıkımındaki dudaklar (labium), bazı kadınlarda kısmen büyükçe olur, spor yaparken, hijyenik durumlarda şikayet yaratabilmekle beraber, estetik kaygılarla daha çok bu bölgeye yönelik ameliyatlar yapılabilir. Dudakların küçültülmesi ve estetik durması sağlanır.



Toplumda ilişki sırasında orgazm olamayan kadınların oranı bilimsel çalışmalarda azımsanamayacak düzeydedir. Kadın orgazmı bazı bilim insanları tarafından klitoral (vajinanın giriş üst duvarında uyarılmaya duyarlı 0,5 cm’lik organ) ve vajinal orgazm olarak ikiye ayrılır. Vajinal orgazmda, 1940’lı yıllarda Alman Dr. Ernest Grafenberg tarafından adı konulan, G noktası, vajinada kadınların orgazm açısından en hassas noktalarından biridir. Yaklaşık birkaç cm’lik bu noktanın bulunması, tespiti ve lokal anestezi altında poliklinik şartlarında birtakım estetik dolgu maddeler enjekte ederek belirginleştirilmesi ilişki sırasında tatmini, coşkuyu ve orgazmı anlamlı olarak belirginleştirecektir.



Vajinal estetik doğum sonrası ne zaman uygulanır?



Genellikle doğumlarını tamamlamış, son doğumdan en az 1 sene geçmiş hastalarımıza bu ameliyatlar önerilir. Orgazm olmayı kolaylaştıran G noktası enjeksiyonları ve labium operasyonları belli cinsel olgunluğa varmış hasta gruplarında her dönem rahatlıkla uygulanabilir.