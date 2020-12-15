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GeriHande Namal Türkyılmaz Enfeksiyonlardan, diyabetten koruyor… Mikrobiyomu nasıl koruruz?
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Yazarlar
Fotoğraf: Alamy
15.12.2020 - 10:09 |  Son Güncelleme:

Enfeksiyonlardan, diyabetten koruyor… Mikrobiyomu nasıl koruruz?

Hande Namal Türkyılmaz
Hande Namal Türkyılmaz
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı/ Fonksiyonel Tıp Hekimi
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Hande Namal Türkyılmaz
Hande Namal Türkyılmaz
dr.handeturkyilmaz@gmail.com
Enfeksiyonlardan, diyabetten koruyor… Mikrobiyomu nasıl koruruz?
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Mikrop gözle görülemeyen, küçük bir canlı formudur. Bakteri, mantar, maya, virüs gibi canlıları kapsayan genel bir isimdir. Mikrobiyom ise bir topluluk halinde yaşayan mikropların tamamına denir. Örnek vermek gerekirse, bağırsağımızda yaşayan mikroplar. Bu topluluklara flora ya da mikrobiyota dendiğini de duymuşsunuzdur.

İnsanların mikrobiyomu daha doğdukları an, hatta yeni verilere göre belki de anne karnındayken oluşmaya başlar. Nasıl ve nerede doğduğumuz bu ilk oluşum aşamasında büyük rol oynar. Bebekler ise mikropları her şeyden alır. Dokundukları insanlar, eşyalar, ağızlarına götürdükleri her şey onların mikrobiyomlarının oluşumunda rol oynar. Mikrobiyom sabit bir şey değildir, gelişir ve çevresel etmenlere göre değişim gösterir.

Mikrobiyom ne yapar?

Yakın zamanlara kadar, bakterilerin bağırsak hareketlerini düzenlediği düşünülmekte idi. Ancak artık biliyoruz ki bağırsak bakterileri beyin dahil tüm vücudumuz üzerinde etki gösteriyor. Diğer fonksiyonlarının yanı sıra, bağırsaklarımızdaki yararlı bakteriler vitamin sentezlerler, sindirime yardımcı olurlar, anksiyeteyi azaltırlar, enfeksiyonlardan ve bazı tür kanserlerden korurlar.  Ayrıca bazı bakteri grupları obezite, diyabet ve çeşitli sindirim sistemi hastalıklarında da koruyucu rol üstlenir.

Eğer bağırsağımızda çok fazla zararlı bakteri olur ya da yararlı bakterilerin sayısı çok azalırsa ciddi sağlık sorunları baş gösterebilir. 

Antibiyotik kullanımından kaçınılmalıdır

Stres, ameliyatlar, hastalıklar, travma ve sağlıksız beslenme alışkanlıkları yararlı bakterileri azaltan etmenler arasındadır. Antibiyotikler ise bize zarar veren enfeksiyonlara yol açan bakterileri öldürür ve hayatımızı kurtarır ama bunu yaparken maalesef bağırsaklarımızdaki yararlı bakterileri de öldürürler. Bu nedenle özellikle ilk 3 yaşta sık antibiyotik kullanımından olabildiğince kaçınmak gerekir.

Mikrobiyomu beslemek

Besinler mikrobiyom üzerinde çok büyük etkiye sahiptir. Bağırsağımızdaki çoğu mikrop besinlerde bizim sindiremediğimiz nurientleri çıkarıp bizim faydalanmamızı sağlar. Farklı bakteriler farklı besinlerle büyüyebilirler. Prebiyotikler ile faydalı bakterilerin artışına olanak sağlayabilirsiniz.

Sağlıklı bir mikrobiyom devamlılığı için ipuçları

  • Her gün mutlaka en az 2 litre su ve kafeinsiz şekersiz içecekler tüketin
  • Diyetinize probiyotik besinleri ekleyin
  • Yüksek lifli sebze ve meyveler tüketin
  • İşlenmiş gıdalardan, şekerden, yapay tatlandırıcılardan, trans yağlardan uzak durun
  • Duyarlılığınız, intoleransınız veya alerjiniz olan gıdalardan uzak durun
  • Sadece mecbur olduğunuzda antibiyotik kullanın
  • Antibiyotik alımı sırasında ve sonrasında mutlaka prebiyotik ve robiyotik suplementi kullanın. 
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Hande Namal Türkyılmaz
Hande Namal Türkyılmaz
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı/ Fonksiyonel Tıp Hekimi
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