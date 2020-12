Enfeksiyonlardan, diyabetten koruyor… Mikrobiyomu nasıl koruruz?

İnsanların mikrobiyomu daha doğdukları an, hatta yeni verilere göre belki de anne karnındayken oluşmaya başlar. Nasıl ve nerede doğduğumuz bu ilk oluşum aşamasında büyük rol oynar. Bebekler ise mikropları her şeyden alır. Dokundukları insanlar, eşyalar, ağızlarına götürdükleri her şey onların mikrobiyomlarının oluşumunda rol oynar. Mikrobiyom sabit bir şey değildir, gelişir ve çevresel etmenlere göre değişim gösterir.

Mikrobiyom ne yapar?

Yakın zamanlara kadar, bakterilerin bağırsak hareketlerini düzenlediği düşünülmekte idi. Ancak artık biliyoruz ki bağırsak bakterileri beyin dahil tüm vücudumuz üzerinde etki gösteriyor. Diğer fonksiyonlarının yanı sıra, bağırsaklarımızdaki yararlı bakteriler vitamin sentezlerler, sindirime yardımcı olurlar, anksiyeteyi azaltırlar, enfeksiyonlardan ve bazı tür kanserlerden korurlar. Ayrıca bazı bakteri grupları obezite, diyabet ve çeşitli sindirim sistemi hastalıklarında da koruyucu rol üstlenir.

Eğer bağırsağımızda çok fazla zararlı bakteri olur ya da yararlı bakterilerin sayısı çok azalırsa ciddi sağlık sorunları baş gösterebilir.

Antibiyotik kullanımından kaçınılmalıdır

Stres, ameliyatlar, hastalıklar, travma ve sağlıksız beslenme alışkanlıkları yararlı bakterileri azaltan etmenler arasındadır. Antibiyotikler ise bize zarar veren enfeksiyonlara yol açan bakterileri öldürür ve hayatımızı kurtarır ama bunu yaparken maalesef bağırsaklarımızdaki yararlı bakterileri de öldürürler. Bu nedenle özellikle ilk 3 yaşta sık antibiyotik kullanımından olabildiğince kaçınmak gerekir.

Mikrobiyomu beslemek

Besinler mikrobiyom üzerinde çok büyük etkiye sahiptir. Bağırsağımızdaki çoğu mikrop besinlerde bizim sindiremediğimiz nurientleri çıkarıp bizim faydalanmamızı sağlar. Farklı bakteriler farklı besinlerle büyüyebilirler. Prebiyotikler ile faydalı bakterilerin artışına olanak sağlayabilirsiniz.

Sağlıklı bir mikrobiyom devamlılığı için ipuçları