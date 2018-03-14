Meğer benim kızım erkekmiş!

Kendim doğurduğum diye demiyorum, Masal ultra zeki bir çocuk...

Kendi özgün cümlelerini kurabilen, derdini kendi tarzı ile anlatabilen, kendine has kişiliği olan...

Biraz inatçı... biraz duygusal... biraz hırçın... çokça merhametli!

Hafızası deli gibi kuvvetli...

Ailenin ilk torunuydu, taa ki kız kardeşim doğum yapıp Arda aramıza katılana dek!

Sevgiyi paylaşmak neymiş Arda'nın doğumuyla anladı ve tabii bir kardeşin ne demek olduğunu da...

Zaman zaman kavga edip anlaşmazlığa düşseler de Arda, Masal'ın bir numaralı oyun arkadaşıydı artık...

Gündüzleri beraber geçirip, akşam olunca uyuyana kadar susmadan bana neler yaptıklarını anlatıyordu...

Yine öyle bir gün başladık muhabbete... 'Ben Arda'nın yanına gittim, Teyzem bize yemek yedirdi...' ve pat o cümle 'Erkek erkeğe oynadık...'

Ooopppsss! Error! 404!

'Erkek erkeğe oynamak mı!'

'Masalcım ne erkeği, sen kızsın' dedim... 'Hayır' diye çığlık attı... Üstüne gitmedim, konuyu kapattım.

Ertesi gün gezmeye gideceğiz, üstünü giydiriyorum... 'Ben etek giymeyeceğim, çünkü erkekler etek giymez' dedi.

Beynim bana oyun oynuyor...

Kavga-dövüş giydiremediğim eteği!

Eve döndük, bütün bebekleri bir poşete doldurdu babasının çocukluğundan kalma oyuncak arabaları çıktı piyasaya...

İki gün öncesine kadar 'ben sizin annenizim' diyerek bebekleriyle oynayan çocuk gözümün önünde 'hııınnnn hınnn dii diiiiitt' diye diye arabalarla oynuyor!

Allah'ım çıldıracağım!

Her gün benzer konuşmalar evin içinde yankılana dursun nasıl olduğunu anlamadığım bir şekilde birden bire konu kapandı. 'Masal normale döndü' diye düşünmeye başladım. Hoooop bu kez de 'ben askere gideceğim, sünnet olacağım' diyerek çıktı karşıma!

Aklımda deli sorular... 'Çocuğun hormonlarında bir değişiklik mi var?', 'Psikoloğa mı gitsem?, 'Önce kime danışsam?'...

Ev halkından kime sorsam 'seninle dalga geçiyor' diyor ama benim içim rahat değil!

Dayanamayıp iş arkadaşlarıma anlattım. Sedef yetişti imdadıma :)

Hemen bir pedagogla görüştük. Durumu anlattık...

Gelen cevap "Kuzeni ondan yaşça küçük, dolayısı ile ona verilen ilgi daha fazla. Masal da 'ben de erkeğim' diyerek ilgiyi üzerine çekmek istiyor. Bu kafaya takılacak bir şey değil. Hatta ve hatta onun yaşındaki çocuklar için çok normal"

Allaaaahhhh! Yaktım seni küçük fare!

Eve döndüğümde 'anne sen mi geldin' dedi, 'Evet oğlum' diye yanıt verdim.

Şaşırdı, afalladı.

Bebeğini eline aldı. 'Annecim onu bırak, erkekler bebekle oynamaz demiştin ya' dedim...

Masal şok!

Ona internetten sünnet kıyafetlerini bulup gösterdim. Bunlar ne dedi 'erkekler giyiyor' dedim, onun anlayacağı şekilde 3-5 detay verdim.

'Uykum geldi benim' dedi, uyudu...

Sabah gözümü açtım içeriden tıkır tıkır sesler geliyor...

Önce anlam veremedim, sonra bir kırılma sesi gelince fırladım yataktan.

Bizimki aynanın karşısına geçmiş, makyaj yapıyor(!)

Kaşı, gözü, yanakları, dudakları ruj içinde...

Ayağında da her çeyizin olmazsa olmazı tüylü terlikler!

'Sen burada ne yapıyorsun' dedim, 'Haniii... haniii ben kızım yaaaa süsleniyorum...' dedi

'Ee sen erkektin ama dedim'...

Yüzünde munzur bir gülümseme 'Hiç olur mu öyle şey yaaa deli misin sen ben kızım kız! Şaka yaptım ben sana! İnandın mı yoksa?'

O gün bugün ben rahat... kafam rahat... kızım rahat... :)