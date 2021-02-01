Bilinçaltı ihtiyaç analizi

Bilinçaltındaki ihtiyaçlarınız doyurulmadığı sürece, ilişkilerinizde sorun yaratacak sayısız bahaneler üretebilir, sahip olduğunuz iyi şeyleri de gün geçtikçe çıkmaza sürükleyebilirsiniz.

Bilinçaltı ihtiyaçları genellikle şunlardır:

Değerli hissetmek

Beğenilmek

Fark edilmek

Saygı duyulmak

Sevilmek

Şefkat duygusu hissetmek

Güçlü olmak

Takdir edilmek

Onaylanmak

Güvende hissetmek

Birinin yanında tamamlandığınızı hissediyorsanız, o kişi sizin eksik parçanızı elinde tutuyor olabilir. Diğer yönleriyle sizin beklentilerinizi karşılamazken, -hatta çoğu zaman sizi üzüyor olsa dahi- eksik yanınızı örttüğü için ondan vazgeçmekte zorlanabilirsiniz. Bilinçaltı ihtiyacınızı karşılayan kişiye takıntılı şekilde bağlanabilir ve ayrılığın düşüncesine dahi tahammül edemeyebilirsiniz. Ayrılık sonrası eski hayatınıza dönmeniz çok uzun bir zaman gerektirebilir. Tekrarlayan kalp kırıklıkları da buna bağlı gelişebilir.

Takıntı haline gelen düşüncelerden uzaklaşabilmek için esas olan, kişinin kendi yeterliliklerini arttırmasıdır.

Neye haddinden fazla tepki gösteriyorsanız, o konuda gelişim ihtiyacınız vardır. Örneğin, fikirleri ciddiye alınmadığında aşırı tepki gösteren birinin değerlilik hissi eksiktir ve ona değer verdiğini söyleyen birine kolayca inanabilir. Kişi ancak eksik yanını tespit edip güçlendirirse, kandırılma olasılığı azalır ve böylelikle onu hüsrana uğratabilecek şeylerden kaçınabilir. Aynı zamanda kimseye bağımlı olmadan sorununa kendi içinde ve kalıcı bir çözüm bulmuş olur.

Aşağıdaki soruları cevaplayarak, bilinçaltı ihtiyaç ve arayışlarınızı tespit edebilirsiniz.

1..En çok ne olduğunda, sonradan pişmanlık duyacağınız bir tepki gösteriyorsunuz?

2. İçinizde tetiklediği duygu ne?

3. O duygunun bağlı olduğu düşünce veya onu düşündüren şey ne?

4. Siz tepkisel davranışlar sergilemekteyken, karşınızdaki insanın hangi duyguyu yansıtması, sizin daha sakin ve mantıklı bir hale kavuşmanızı sağlar?

5. Bir önceki soruya vermiş olduğunuz cevapla bağlantılı olarak düşündüğünüzde, pişmanlık yaratacak bir tepki göstermemek için hangi ihtiyacınız üzerinde durmanız gerekiyor?

1. soru, 3. soruya cevap alabilmek için bir araçtır. 1. ve 3. sorulara verdiğiniz cevaplar, bilinçaltı ihtiyacınızın veya ihtiyaçlarınızın ne olduğunu; 4. ve 5. soruya verdiğiniz cevaplar ise eksik parçanızın tamamlanması için neyin arayışında olduğunuzu gösterir.