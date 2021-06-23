Zeytinyağının faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Zeytinyağının saçlara ve cilde etkileri

Zeytinyağının saçlara ve cilde etkileri Zeytinyağı sadece vücut için değil saçlar için de etkilidir. Saçlara uygulanarak daha parlak ve sağlıklı görünmesine yardımcı olabilirsiniz



Zeytinyağı ile saçınızın kaybettiği nemi, parklaklığı ve sağlıklı görünümü kavuşturabilirsiniz. Antioksidan, A ve E vitaminleri yönünden zengin olan zeytinyağı saçların ne kazanmasına yardımcı olacaktır.



Kırılgan bir yapıya sahip olan kuru saçları taramak bile kırık oluşumuna neden olabilir. Bunun için sadece saç uçlarını zeytinyağı ile nemlendirebilirsiniz. Haftada bir defa saç uçlarına zeytinyağı uygulayarak nem kazanmasına yardımcı olabilirsiniz.



Zeytinyağı kuru ciltleri de nemlendirerek canlandırır ve pürüzsüz olmasına yardımcı olur. Ciltte sürekli olarak ortaya çıkan ölü hücrelerin yok edilmesini sağlar. Bu sayede cildin yaşlanmasına engel olur.