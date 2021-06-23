Zeytinyağının faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Zeytinyağının saçlara ve cilde etkileri
Zeytinyağı, dünyanın en sağlıklı yağlarından biri olarak görülmektedir. Tekli doymamış yağ asitleri içeren zeytinyağı, tam bir sağlık deposu. Peki zeytinyağının faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Zeytinyağının saçlara ve cilde etkileri...
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Zeytinyağı, yemeklerin özellikle de salataların vazgeçilmezi . Antioksidan kaynağı bu besin sağlık için oldukça faydalı. Aynı zamanda saç ve cilt için de olumlu etkilere sahip. Zeytinyağının faydalarını Diyetisyen Selma Önelge Gür anlattı.
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Zeytinyağının faydaları nelerdir ve neye iyi gelir?
Bütün yağlar hücrelerde karmaşık bir seri biyo-kimyasal oluşumu harekete geçiriyor. Bunu sonucunda hücrelere pek çok mesaj gönderiliyor. Bu mesajlardan bazıları bağışıklık sistemini olumlu veya olumsuz etkilemekte; iltihaplara, kan pıhtılarına, damarların sıkışmasına, ağrılara ve kötü huylu tümörlerin gelişmesine neden olabiliyor. Buna karşın diğer bazı mesajlar ise kan pıhtılarını dağıtıyor ve ağrıları kesiyor. Zeytinyağı, kötü LDL kolesterolünün damarları tahrip etme gücünü azaltıyor.
Bir araştırmada Akdeniz tipi diyetteki zeytinyağı, doymuş yağ asitlerinden zengin yağ ile değiştirildiğinde kan basıncında yükselme gözlenmiştir. Ayrıca hipertansiyonlu bireylerin yağlı diyetlerine zeytinyağı eklendiğinde kan basıncında düşme olmuştur. Sonuçta zeytinyağı kullanımı, düşük tuz alımı ve kilonun denetimi ile birlikte hipertansiyon riskini azaltıyor.
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Zeytinyağı çocuk beslenmesinde de vazgeçilmezdir. Çünkü çocuk gelişiminde hayati önem taşıyan yağ asitlerini anne sütüne eşdeğerde içerir.
Yine araştırmalar şeker hastalığında ve yüksek trigliserid ile mücadelede zeytinyağının etkili bir role sahip olduğunu gösteriyor.
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Kanserden korunmada ve yaşlanmayı geciktirmede zeytinyağının olumlu etkisinden söz etmemek mümkün değildir.
Yaşam kalitemizi düşürmeden sağlıklı bir yaşam için toplam yağ ve doymuş yağ tüketimimizi azaltırken zeytinyağı miktarını tahıl, sebze ve meyvelerle birlikte yeterince artırmamız yararlıdır.
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Zeytinyağının saçlara ve cilde etkileri
Zeytinyağı sadece vücut için değil saçlar için de etkilidir. Saçlara uygulanarak daha parlak ve sağlıklı görünmesine yardımcı olabilirsiniz
Zeytinyağı ile saçınızın kaybettiği nemi, parklaklığı ve sağlıklı görünümü kavuşturabilirsiniz. Antioksidan, A ve E vitaminleri yönünden zengin olan zeytinyağı saçların ne kazanmasına yardımcı olacaktır.
Kırılgan bir yapıya sahip olan kuru saçları taramak bile kırık oluşumuna neden olabilir. Bunun için sadece saç uçlarını zeytinyağı ile nemlendirebilirsiniz. Haftada bir defa saç uçlarına zeytinyağı uygulayarak nem kazanmasına yardımcı olabilirsiniz.
Zeytinyağı kuru ciltleri de nemlendirerek canlandırır ve pürüzsüz olmasına yardımcı olur. Ciltte sürekli olarak ortaya çıkan ölü hücrelerin yok edilmesini sağlar. Bu sayede cildin yaşlanmasına engel olur.