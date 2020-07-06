YKS bitti, öğrencileri tercih heyecanı sardı

Ne olacağınıza karar verdiniz mi? “Büyüyünce ne olacaksın? Herhalde en çok duyduğumuz sorulardan biridir. Şimdi büyüdünüz, üniversite sınavına girdiniz? Sahi karar verdiniz mi büyüyünce ne olacağınıza?

27-28 Haziran 2020 tarihlerinde tamamlanan YKS’den sonra adaylar sonuçların açıklanmasını bekliyor. ÖSYM tarafından ilan edilen sınav takvimine göre, 2020- YKS sonuçları 28 Temmuz tarihinde açıklanacak. Ağustos ayında da tercihler yapılacak.

Bu yıl üniversitelerin düzenlediği tercih ve tanıtım günleri pandemi nedeniyle fiziksel mesafeyi koruyarak hem yüz yüze hem de online olarak yapılacak. Yani bu yıl da tercih döneminde üniversitelere ulaşabileceğiniz pek çok yol olacak.”