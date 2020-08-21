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Hürriyet
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Sağlık
Fotoğraflar, iStock, Alamy, Pixabay
Haber Giriş: 21 Ağustos 2020 - 17:43 | 

Yemekten sonra çaya veda! Neden mi?

Yemekten sonra çay içmek geleneklerimizde var. Ancak bunun zararlı alışkanlıklarımız arasında yer aldığını biliyor musunuz?

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Diyetisyen Gizem Şeber, yemekten sonra içilen çayın demir yetersizliğine yol açtığının altını çizdi, konuyla ilgili dikkat çeken uyarılarda bulundu.

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Demir minerali çeşitli nedenler dolayısıyla vücutta gerektiği kadar yer almıyorsa, bir süre sonra demir yetersizliğine bağlı anemi oluşabilir. Diyetisyen Gizem Şeber, demir yetersizliğinin belirtilerini, demir anemisinden korunmanın ve kurtulmanın yollarını anlattı.

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Demir yetersizliği anemisi kendisini üşüme hissi, soğuk eller, soluk ten, halsizlik ve iştahsızlık ile belli eder. Daha sonraki dönemde ise sık hasta olma, dikkat süresinin kısalması, konsantrasyon güçlüğü gibi belirtiler ortaya çıkar.

4Demir anemisinden korunmanın ve kurtulmanın yolu
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Demir anemisinden korunmanın ve kurtulmanın yolu

Yeterli miktarda et tüketmek önemlidir. Et grubunda yer alan besinler demirin en iyi doğal besin kaynaklarıdır. Bu nedenle et tüketiminin yeterli miktarda olması önem taşır.

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Günde en az 2–3 köfte kadar (60–90 gram) et tüketmeye özen gösterin. Burada unutulmaması gereken nokta, demirin en iyi kaynağının kırmızı et olmasıdır. Tavuk, hindi etleri veya diğer etlerde demir içermektedir fakat demir içeriği en yüksek olan et kırmızı ettir.

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Kahvaltıda yumurtanın yanına meyve suyu veya domates, biber dilimleri tüketin.

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Bitkisel kaynaklı demir ile C vitamini dostluğu… Özellikle bitkisel besin kaynaklı demir tüketiyorsanız bu madde sizin için önemlidir. Bunu öğününüze bir miktar kırmızı dolmalık biber, brokoli, yeşilbiber, patates, lahana veya domates ekleyerek yapabilirsiniz.

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Yemekten hemen sonra hemen çay içme alışkanlığına veda etmeliyiz. Çayda bulunan tanen adı verilen maddeler, demir emilimini azaltırlar.

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Bu nedenle yemekten hemen sonra çay içilmesi uygun değildir. Yemekten 45 dakika sonra içilen açık çayın demir emilimini etkilemediği bilinmektedir.

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Aşırı miktarda posa tüketimi de, demirin vücutta kullanılabilirliğini azaltır. Bu nedenle günlük önerilen 25–30 gramdan fazla posa tüketimi olumlu değildir.

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Bebek ve çocuklara kepekli ürünler verilmemelidir. Yetişkinlerde her besine kaşık kaşık kepek eklenen zayıflama diyetlerini uygulamaktan kaçınılmalıdır.

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Pekmez, demirin iyi bir kaynağıdır. Bu nedenle çocukluk çağında her gün yaklaşık 1 yemek kaşığı tüketilmelidir. Gebelerde de bu miktarlarda tüketilmesi uygundur.

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Kuru incir, kuru kayısı ve kuru üzüm gibi kurutulmuş meyveler de iyi demir kaynağıdır. Çocuklar, diyabet hastası olmayan gebeler ve demir anemisi olan bireyler günlük meyve ihtiyaçlarının bir kısmını kuru meyvelerden karşılayabilirler.

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Özellikle kilo problemi olan yetişkinler, kuru meyve tüketimine dikkat etmelidirler çünkü kuru meyvelerin içerdiği enerji normal meyvelere göre daha fazladır.

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