Hürriyet Aile Özel, Fotoğraflar: iStock, Ingimage, Alamy
Haber Giriş: 26 Ocak 2021 - 14:55 |
Yaşlanmayı adeta önlüyorlar… Bu önerilerle yıllara meydan okuyacaksınız
Yaş almayla birlikte yüzümüzdeki kırışıklıklar artar ve cildimiz geçen yıllarla birlikte canlılığını da kaybetmeye başlar. Çevresel etkiler ve genetik özellikler gibi çeşitli faktörler, cilt yaşlanmasının başlıca nedenleri arasında yer alsa da yanlış beslenme alışkanlıklarımız da cilt sağlığımızı olumsuz etkiler. Ancak beslenme listenize ekleyeceğiniz bazı gıdalarla, yıllara meydan okuyabilir, cildinizin daha sağlıklı ve daha genç görünmesine destek olabilirsiniz. Sağlıklı Yaşam Uzmanı Buğra Adil Buyrukçu, konuyla ilgili çok önemli tavsiyeler sundu.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Beslenme alışkanlığınızı değiştirin
-Cildimizin yaşlanmasını geciktirmek ve yıllara meydan okuyabilmek için öncelikle besleme alışkanlıklarınızda değişiklik yapmamız gerekiyor. Vitamin, omega-3 ve antioksidan gibi içeriklere sahip olan besinler, cilt yaşlanmasını ve kırışıklık oluşumunu geciktirerek, daha sağlıklı bir yaşam sürmenize de destek olacaktır. İşte size yıllara meydan okumanızı sağlayacak beslenme ipuçları...
2
Abone Ol
-Sağlıklı bir cilde sahip olmanın en önemli kurallarından biri bolca su tüketmektir. Günde 2-3 litre arasında su tüketmeye özen gösterin.
-Yağ ve şekeri tüketimini sınırlayın.
-Gün içerisinde kahve ve çay tüketimini azaltın. Siyah çayı yerine yeşil çayı tercih edebilirsiniz. Yeşil çay, cilt sağlığınıza oldukça yararlıdır.
3
Abone Ol
-En az derecede işlenmiş meyveler, sebzeler, tam tahıllar, baklagiller, yağsız süt ve süt ürünleri ile yağsız et tüketin.
-Bol miktarda taze sebze ve meyve yemeyi ihmal etmeyin.
-Sigara ve alkol, cildin en büyük düşmanıdır. Bu nedenle sigarayı bırakın, alkol tüketimini de azaltın.
4
Abone Ol
C vitaminini ihmal etmeyin
-Fazla miktarda C vitamini içeren brokoli, lahana, Bürüksel lahanası, ıspanak, kivi, mandalina, tüketmeye özen gösterin. İçerdiği C vitamini ile deri dokusunun gelişmesini sağlayan portakal, yaşlanma etkilerine, sigaranın zararlarına ve kırışıklıklara karşı cildi korur
5
Abone Ol
-C vitamini ve B6 vitamini bakımından zengin olan kırmızıbiber, içindeki karoten ile cilde ulaşan kan miktarını arttırır ve kırışıklıkları önler.
-Kahvaltıların ve salataların olmazsa olmazı kabul edilen domates, günün tüm beslenme vakitlerine dahil edilmesi gereken besinlerden. Çünkü domatesin, içerdiği yüksek C vitamini, cilt sağlığı için çok faydalıdır.
6
Abone Ol
-C vitamini depolarından biri de nardır. Güneş ışınlarının cildimize verdiği hasarlara karşı koruma sağlar.
-A vitamini yönünden oldukça zengin olan havuç, cilde antioksidan etkisi yapar. Cildin hem rengini düzenler hem de gençleşmesini sağlar.
7
Abone Ol
-Cilt sağlığının vazgeçilmezleri arasında yer alan avokado, iyi bir B ve E vitamini kaynağı olma özelliği taşır. Avokado, cildinizin elastikiyetini ve nem bariyerini iyileştirmeye yardımcı olan sağlıklı yağlarla dolu bir besindir.
-En fazla antioksidan içeren besinler arasında; çilek, ıspanak, kuru erik, pancar, brokoli, ahududu, böğürtlen, sarımsak, patlıcan, koyu yeşil yapraklı sebzeler sayılabilir. Bu besinlere günlük beslenmenizde yer vermeniz cildinizi korumanıza yardımcı olacaktır.
8
Abone Ol
-Yaban mersini, birçok meyveden daha fazla antioksidan içerir. Her gün yarım su bardağı yaban mersini cildinizde oluşan ince çizgi ve kırışıklıkların azalmasına destek olacaktır.
-İçeriğinde potasyum ve sodyum bulunan kerevizin kırışıklık engelleyici özelliği bulunmaktadır.
9
Abone Ol
Kahvaltıda yumurta tüketin
-Kahvaltı sofralarının olmazsa olmazı yumurta, cilt kırışıklıklarını önleyen kolajen ve elastin içerir. Kolajen ve elastin içeriğiyle, ciltteki kırışıklıkları önemli ölçüde önleyen bir besindir. Her gün kahvaltıda bir adet yumurta tüketebilirsiniz.
10
Abone Ol
-Omega-9 kaynağı olan zeytinyağı, cilt, saç ve tırnak sağlığı için önemli bir besindir. Zeytinyağı tüketimini ihmal etmeyin.
11
Abone Ol
Balığı diyet listenize mutlaka ekleyin
-En etkili kırışıklık savaşçısı besinlerin başında somon balığı gelir. Somon balığı, en iyi omega-3 kaynağıdır. Bunun yanı sıra soğuk su balığı morinanın tüketimi, saçların daha sağlıklı ve hızlı uzamasına yardımcı olurken, cilt hücrelerinin yenilenmesini de destekler.
12
Abone Ol
-Zerdeçal da yaşlanma sürecini yavaşlatan bitkilerden biridir.
-Cildin beslenmesine yardımcı olan ve kırışıklık önleyici besinlerden bir diğeri de cevizdir. İçerisinde bulundurduğu omega-3 yağ asitleri sayesinde cildi besler.
13
Abone Ol
Yaşlanmayı engelleyen bakım kremi
Cilt sağlığınızı korumak ve kırışıklıkları azaltmak için evinizde de kolaylıkla doğal ürünlerden oluşan kremler yapabilirsiniz.
Malzemeler:
1 tatlı kaşığı tarçın 1 tatlı kaşığı zerdeçal 1 yemek kaşığı balmumu 3 tatlı kaşığı bal 3 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı 3 tatlı kaşığı jajoba yağı 10 damla mür esans yağı
Hazırlanışı:
Tüm ürünleri blenderdan geçirin. Daha sonra karışımı, ağzı kapalı cam bir kabın içine koyun. Elde ettiğiniz kremi buzdolabında saklayın. Kreminizi her gün akşam cildinize uygulayın.
14
Abone Ol
Yüz detoks kremi
Cildimizdeki toksinleri düzenli olarak temizlemek çok önemlidir. Mutfağınızda hazırlayacağınız çok basit yöntemler ile cildinizi temizleyebilirsiniz. İşte size basit bir tarif...
Malzemeler:
5 çorba kaşığı aktif karbon Yarım çay bardağı limon suyu 1 çay kaşığı spirulana tuzu Yarım demet maydanoz
Hazırlanışı:
Maydanozları blenderdan geçirin ve tüm malzemeleri birbirine karıştırın. Elde edeceğiniz karışımı, akşamları cildinize sürüp, streç ile kapatın. 2 saat sonra suyla yıkayın. Bu detoks kremini haftada bir sefer yapmanız yeterli olur.