Sağlık Hürriyet Aile Özel, Fotoğraflar: iStock, Ingimage, Alamy Haber Giriş: 26 Ocak 2021 - 14:55 | 26 Ocak 2021 - 14:55

Yaşlanmayı adeta önlüyorlar… Bu önerilerle yıllara meydan okuyacaksınız

Yaş almayla birlikte yüzümüzdeki kırışıklıklar artar ve cildimiz geçen yıllarla birlikte canlılığını da kaybetmeye başlar. Çevresel etkiler ve genetik özellikler gibi çeşitli faktörler, cilt yaşlanmasının başlıca nedenleri arasında yer alsa da yanlış beslenme alışkanlıklarımız da cilt sağlığımızı olumsuz etkiler. Ancak beslenme listenize ekleyeceğiniz bazı gıdalarla, yıllara meydan okuyabilir, cildinizin daha sağlıklı ve daha genç görünmesine destek olabilirsiniz. Sağlıklı Yaşam Uzmanı Buğra Adil Buyrukçu, konuyla ilgili çok önemli tavsiyeler sundu.