Yaşlanmayı adeta önlüyorlar… Bu önerilerle yıllara meydan okuyacaksınız

C vitaminini ihmal etmeyin -Fazla miktarda C vitamini içeren brokoli, lahana, Bürüksel lahanası, ıspanak, kivi, mandalina, tüketmeye özen gösterin. İçerdiği C vitamini ile deri dokusunun gelişmesini sağlayan portakal, yaşlanma etkilerine, sigaranın zararlarına ve kırışıklıklara karşı cildi korur