Vücuttaki ödemi nasıl azaltılır? İşte öneriler…

Ödem, deri ve diğer dokularda, hücreler arası boşlukta, olması gerekenden daha fazla sıvı bulunmasıdır. Mevsim değişiklikleri, sıcak hava, uykusuzluk, uzun süren yolculuklar, hormon seviyelerindeki değişiklikler vücudunuzda ödeme neden olabilir.