Vücuttaki ödemi nasıl azaltılır? İşte öneriler…

Vücudunuzdaki şişkinliğin ve tartıda görülen artışın nedeni ödem olabilir. Ödemi oluşturan nedenleri ortadan kaldırmak ve beslenmede yapılacak bazı değişikliklerle ödem probleminin azaltılabileceğini belirten Uzman Diyetisyen Hilal Konak konuyla ilgili önerilerini paylaştı.
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1
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Ödem, deri ve diğer dokularda, hücreler arası boşlukta, olması gerekenden daha fazla sıvı bulunmasıdır. Mevsim değişiklikleri, sıcak hava, uykusuzluk, uzun süren yolculuklar, hormon seviyelerindeki değişiklikler vücudunuzda ödeme neden olabilir.
2
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Az su içmek, fazla tuz ve tuz içeren besinleri tüketmek (Salamura, turşu, soya sosu, tuzlu kuruyemişler…), aşırı alkol tüketimi, yüksek miktarda şeker ve kafein tüketimi, yetersiz vitamin- mineral alımı da ödem oluşumunun diğer nedenlerindendir. İşte vücuttaki ödemi azaltmak için öneriler...
3
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Bol su için
Özellikle hava sıcaklıklarının artmasıyla vücutta sıvı kaybı artmaktadır. Günlük sıvı ihtiyacını gazlı, şekerli içeceklerle tamamlamaya çalışmak büyük bir yanlıştır. En iyi ödem atıcı içecek ise sudur. Günde en az 2,5 litre su içmeye dikkat edin!
4
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Taze sebze ve meyve tüketin
Maydanoz, dereotu, marul gibi yeşil yapraklı sebzeler vücuttaki ödemi atmakta oldukça etkilidir. Muz, kayısı, ananas, şeftali, kuru meyveler ise yüksek potasyum içermektedirler. Potasyum, vücuttaki sodyum seviyesini azaltarak vücutta su tutulumunu yani ödemi engellemektedir.
5
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Tuz tüketimini azaltın
Günde yaklaşık 5 gram (1 silme tatlı kaşığı)’ dan fazla tuz tüketilmemelidir. Tuz içeren besinlerin tüketimi (salamura, turşu, soya sosu, tuzlu kuruyemişler…) sınırlandırılmalıdır.
6
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Çay ve kahve tüketimini sınırlandırın
Çay ve kahvenin diüretik etkisi bulunmaktadır. Kahve ve çay tüketimini günde 2 fincanla sınırlandırmak ödemi azaltmaya yardımcı olacaktır.
7
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Rafine karbonhidratları tüketmeyin
Şeker, şeker içeren besinler, beyaz ekmek gibi rafine karbonhidratlar kan şekerini hızlı yükselterek kandaki insülin düzeyini artırmaktadır. Yüksek insülin seviyesi, böbreklerden soyumun geri emilmesine neden olur. Vücutta sodyumun artması ödem şikayetlerini neden olmaktadır.
8
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Ödem atan smoothie tarifi
1 bardak demlenmiş soğutulmuş yeşil çay, 1 dilim ananas, 1 fındık büyüklüğünde taze zencefil, 1 yemek kaşığı limon suyu, 1 avuç maydanoz,
Yapılışı: Tüm malzemeyi blenderdan geçirin. Afiyet olsun...