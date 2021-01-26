Vücut için çok önemli bir kaynak... Uzun süre tok tutuyor, kemikleri güçlendiriyor

• Büyüme ve gelişme çağındaki çocuklar ve ergenlerde,

• Gebe ve emziren kadınlarda,

• Spor yapanlarda,

• Bazı hastalıklarda protein ihtiyacı artabilmekte, bazı durumlarda da kısıtlanabilir olduğu unutulmamalıdır.



Kısaca protein ihtiyacı; yaş, cinsiyet, var olan hastalıklar, fiziksel aktivite gibi birçok faktöre göre değişkenlik gösterir. İhtiyaca göre yeterli miktarda alınmalıdır.