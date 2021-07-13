Vişnenin faydaları nelerdir ve neye iyi gelir? Vişnenin sağlığa etkileri
Vişne, A, C ve E vitaminleri bakımından oldukça zengin bir bir besin. Ayrıca içeriğindeki antosiyanin de vişneye antioksidan özelliği kazandırır. Pekivişnenin faydaları nelerdir ve neye gelir? Vişnenin sağlığa etkileri...
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Vişne, ekşi ve hoş tadıyla yaz mevsiminin en sevilen meyvelerinden biri. Ayrıca sıcak havalarda vücudunda ödem oluşan kişilerin de en büyük kurtarıcılarından biri oluyor. Ayrıca, A, C ve E vitaminleri konusunda oldukça zengin bir kaynak. Beslenme ve Diyet Uzmanı Aslıhan Altuntaş, vişnenin faydalarını anlattı.
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Vişnenin faydaları nelerdir ve neye gelir?
Vişne, bağışıklık sistemini etkileyecek olumsuzlukları engelleyebilen bir meyvedir. Kırmızı ve mor renkli meyve ve sebzelerde bulunan renk verici bir madde olan antosiyanin, içinde bulunduğu meyvede çok güçlü bir antioksidan etki göstermektedir. Bu meyvelerden biri de vişnedir.
İçeriğinde yer alan antosiyanin vişneye antioksidan niteliği kazandırmaktadır. Antosiyanin hücre yaşlanmasını önleyici özelliktedir. Araştırmalara göre antosiyanin kolesterol ve kan şekerinin düşürülmesi konusunda da yardımcıdır. Bunun yanında vişnenin vücuttaki enfeksiyonları iyileştirici özellikleri de vardır
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Uyku düzeninin sağlanmasında en önemli etken olarak karşımıza “melatonin” hormonu çıkmaktadır. Vücuttaki “melatonin” hormonunun düşük düzeydeki artışının dahi olumlu sonuçlar doğurduğu iddia edilmektedir. Ancak yaşlanma, melatonin salgısının azalmasına neden olmaktadır. Bu nedenle melatoninin doğal kaynaklardan alınması büyük önem taşımaktadır. Melatonin açısından en zengin meyve vişnedir. Vişne bu özelliğiyle uyku sorunu çeken kişilere önerilmektedir.
Sıcak havalarda vücutta su ve tuz tutulumu artarken en çok şikayet edilen konuların başında da vücuttaki ödemler gelmektedir. Ödem denilince de akıllara ananas ve maydanoz tüketilmesi konusunda bir algı vardır. Oysa vişne de iyi bir ödem attırıcıdır. Mevsiminde günde bir avuç vişne tüketilirse ödem sorunu çözülebilmektedir. Ayrıca vişne ürik asitin azalmasını da sağlamaktadır.
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Şeker oranı düşük olduğu için de diyabet hastaları güvenle bu meyveyi tüketebilmektedir. Böbrek hastaları için de vişne güvenilebilecek bir meyvedir. Bunun yanında tüketenleri kanserden, kalp, damar hastalıklarından korumaktadır. Gut hastaları için de vişne önerilmektedir.
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100 gram vişne kaç kalori?
100 gram vişnede 60 kalori vardır. Vişne, şeker içeriği düşük bir meyve olduğu için diyetlerde rahatlıkla tercih edilebilmektedir.