Vişnenin faydaları nelerdir ve neye iyi gelir? Vişnenin sağlığa etkileri

Uyku düzeninin sağlanmasında en önemli etken olarak karşımıza “melatonin” hormonu çıkmaktadır. Vücuttaki “melatonin” hormonunun düşük düzeydeki artışının dahi olumlu sonuçlar doğurduğu iddia edilmektedir. Ancak yaşlanma, melatonin salgısının azalmasına neden olmaktadır. Bu nedenle melatoninin doğal kaynaklardan alınması büyük önem taşımaktadır. Melatonin açısından en zengin meyve vişnedir. Vişne bu özelliğiyle uyku sorunu çeken kişilere önerilmektedir.



Sıcak havalarda vücutta su ve tuz tutulumu artarken en çok şikayet edilen konuların başında da vücuttaki ödemler gelmektedir. Ödem denilince de akıllara ananas ve maydanoz tüketilmesi konusunda bir algı vardır. Oysa vişne de iyi bir ödem attırıcıdır. Mevsiminde günde bir avuç vişne tüketilirse ödem sorunu çözülebilmektedir. Ayrıca vişne ürik asitin azalmasını da sağlamaktadır.