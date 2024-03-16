Sürekli sabah 6'da uyanırsanız bakın vücudunuzda neler oluyor

Uyku uzmanı James Leinhardt, 'sihirli sekiz saatlik uykuya' ihtiyacımız olduğuna dair yaygın bir yanlış kanı olsa da durumun böyle olmadığını söyledi, "Çoğu insan için sekiz saat gerçekçi değil. Her beş kişiden biri bile sekiz saate ulaşamıyor. Odaklanmanız gereken asıl şey uykunun niceliği değil niteliğidir” dedi.

Leinhardt’a göre, eğer kaliteli bir gece uykusu alıyorsanız, sabah 6'da uyanıp uyanmamanız ya da her gece tam sekiz saat uyuyup uyumamanız önemli değil. Ancak, sürekli olarak daha az uyuyorsanız, uyku kaliteniz düşükse ve her gün sabah 6'da uyanıyorsanız, vücudunuz çok hızlı bir şekilde yıpranacaktır.