Sürekli sabah 6'da uyanırsanız bakın vücudunuzda neler oluyor

UYKUNUZU NASIL İYİLEŞTİREBİLİRSİNİZ?
Sekiz saat uyku süresini tamamlayamıyorsanız ya da kaliteli uyku uyumakta zorlanıyorsanız James Leinhardt, en etkili çözümün gece uykusundaki duruşunuzu değiştirmek olduğunu söyledi ve şu bilgileri verdi:
-- Sadece uyku duruşunuzu düzelterek genel uyku kalitenizi iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda sindirim ve dolaşımınızı, horlamanızı, gerginlik ve ağrılarınızı iyileştirebilir ve genel enerji düzeylerinizi ve çekirdek gücünüzü artırabilirsiniz.
-- Ağrı, ruh hali ve uyku birbiriyle yakından bağlantılıdır. Bunlardan biri değişirse, diğerlerini de doğrudan etkiler.
-- Benim ‘araba kazası’ olarak adlandırdığım çeşitli uyku pozisyonları vardır. Bu nedenle uyuduğunuz pozisyon sadece uykunuzu etkilemekle kalmaz, aynı zamanda uzun vadede ciddi ağrılara ve ruh halinizde değişikliklere de neden olabilir.