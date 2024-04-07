'Sürekli nemlendirici sürüyorum ama dudaklarım hep çatlıyor' Geçmeyen dudak kuruluğunun sebebi bunlar olabilir...

Uzmanlara göre bu sorunun yanıtı 'evet'. Dermatolog Dr. Heather Rogers, The New York Times'a yaptığı açıklamada, "Dudak derisi çok incedir, bu yüzden ekstra korumaya ihtiyacı vardır. Dudak nemlendiriciler bu korumayı sağlamak adına en iyi ve en kullanışlı ürünlerdir. Ancak bazı dudak nemlendiriciler rahatsızlığı ve kuruluğu kötüleştirip sürekli daha fazlasını sürme ihtiyacı yaratabilir" dedi.

O halde şunu soralım: Dudak kremi seçerken nelere dikkat etmek, hangi ürünlerden kaçınmak gerekiyor?