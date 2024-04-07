'Sürekli nemlendirici sürüyorum ama dudaklarım hep çatlıyor' Geçmeyen dudak kuruluğunun sebebi bunlar olabilir...

Bu kadar hassas bir bölgenin bakımı için kullanacağımız nemlendiriciyi seçerken çok dikkatli olmak gerek.
Dr. Awan, etkili dudak nemlendiricilerin çoğunda, nemi çeken hümektanlar, nem ve yağ sağlayan emoliyanlar ile koruyucu bir bariyer oluşturup nemi hapseden oklüzifler bulunduğunu belirtti.
Dr. Rogers, vazelin olarak bildiğimiz petrol jelatini, hintyağı ve gliserin içeren ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini ifade etti.
Öte yandan Amerikan Dermatoloji Akademisi, seramidler, kenevir yağı, dimetikon, mineral yağlar ve shea yağı içeren ürünleri de tavsiye ediyor.