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'Sürekli nemlendirici sürüyorum ama dudaklarım hep çatlıyor' Geçmeyen dudak kuruluğunun sebebi bunlar olabilir...

Güncelleme Tarihi:

#Sağlık#Yaşam#Dudak Çatlağı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2024 09:06

Dudaklarda kuruma ve çatlama birçok kişinin sorunu. Bunun için sürekli nemlendirici dudak kremlerine başvuranlar var. Ancak uzmanlar bu kremlerin içindeki bazı malzemelerin faydadan çok zarar getirdiği görüşünde. Peki nelere dikkat etmeliyiz?

1/11Sürekli nemlendirici sürüyorum ama dudaklarım hep çatlıyor Geçmeyen dudak kuruluğunun sebebi bunlar olabilir...

Çatlayan dudaklar 7'den 77'ye pek çok kişinin problemi. Özellikle rüzgârlı havalar dudakların çatlamasına yol açıyor. Bu sorun karşısında herkesin aklına ilk gelen çözüm, dudak nemlendiricilere başvurmak. Ancak bu nemlendiricilerin faydadan çok zararı olduğunu, dudakları daha fazla çatlattığını düşünenler de var. Peki bu endişelerin haklılık payı var mı?

2/11Sürekli nemlendirici sürüyorum ama dudaklarım hep çatlıyor Geçmeyen dudak kuruluğunun sebebi bunlar olabilir...

Uzmanlara göre bu sorunun yanıtı 'evet'. Dermatolog Dr. Heather Rogers, The New York Times'a yaptığı açıklamada, "Dudak derisi çok incedir, bu yüzden ekstra korumaya ihtiyacı vardır. Dudak nemlendiriciler bu korumayı sağlamak adına en iyi ve en kullanışlı ürünlerdir. Ancak bazı dudak nemlendiriciler rahatsızlığı ve kuruluğu kötüleştirip sürekli daha fazlasını sürme ihtiyacı yaratabilir" dedi.

O halde şunu soralım: Dudak kremi seçerken nelere dikkat etmek, hangi ürünlerden kaçınmak gerekiyor?

BAKMADAN GEÇME!

3/11Sürekli nemlendirici sürüyorum ama dudaklarım hep çatlıyor Geçmeyen dudak kuruluğunun sebebi bunlar olabilir...

Öncelikle şu soruya cevap bulmak gerek: Dudaklar neden çatlar?

Bunun birden fazla sebebi var. Öncelikle yukarıda da dediğimiz gibi dudakları kaplayan deri oldukça ince. Dahası dudaklar vücudun diğer bölgelerinde bulunan ve nemi hapseden kıl kökleri, yağ bezleri ve ölü hücre katmanlarından da yoksun. ,

Dr. Rogers, dudakları bu kadar yumuşak ve hassas hale getiren şeyin de bu yoksunluklar olduğunu söyledi.

4/11Sürekli nemlendirici sürüyorum ama dudaklarım hep çatlıyor Geçmeyen dudak kuruluğunun sebebi bunlar olabilir...

Dermatolog Dr. Sam Awan, "Dudaklarımız ultraviyole ışınlar, havadaki kirleticiler, yüksek ve düşük sıcaklıklar ile belli yiyecek ve içeceklere maruz kaldıklarında kurur ve tahriş olur" dedi.

Böyle durumlarda refleks olarak dudaklarımızı yalıyoruz. Ancak bu durumu daha da kötüleştiriyor çünkü tükürükte bulunan sindirim enzimleri tahrişi daha da arttırıyor.

Dr. Awan, dudak çatlaması probleminin bu kadar yaygın olmasının sebebinin bu olduğunu ifade etti.

BAKMADAN GEÇME!

5/11Sürekli nemlendirici sürüyorum ama dudaklarım hep çatlıyor Geçmeyen dudak kuruluğunun sebebi bunlar olabilir...

Bu kadar hassas bir bölgenin bakımı için kullanacağımız nemlendiriciyi seçerken çok dikkatli olmak gerek.

Dr. Awan, etkili dudak nemlendiricilerin çoğunda, nemi çeken hümektanlar, nem ve yağ sağlayan emoliyanlar ile koruyucu bir bariyer oluşturup nemi hapseden oklüzifler bulunduğunu belirtti.

Dr. Rogers, vazelin olarak bildiğimiz petrol jelatini, hintyağı ve gliserin içeren ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini ifade etti.

Öte yandan Amerikan Dermatoloji Akademisi, seramidler, kenevir yağı, dimetikon, mineral yağlar ve shea yağı içeren ürünleri de tavsiye ediyor.

6/11Sürekli nemlendirici sürüyorum ama dudaklarım hep çatlıyor Geçmeyen dudak kuruluğunun sebebi bunlar olabilir...

Dr. Danny C. Del Campo ise Hindistan cevizi yağı, avokado yağı ve sızma zeytinyağının da çatlak dudakları beslemeye yardımcı olabileceğini belirtti.

Dr. Del Campo, kış aylarında bile en az 30 güneş koruma faktörlü ürünler kullanılması gerektiğini de vurguladı. Bu sayede dudaklar, kuruluğa yol açan ultraviyole hasarının yanı sıra güneş yanıklarına ve cilt kanserine karşı da korunmuş oluyor.

BAKMADAN GEÇME!

7/11Sürekli nemlendirici sürüyorum ama dudaklarım hep çatlıyor Geçmeyen dudak kuruluğunun sebebi bunlar olabilir...

Dr. Awan, birçok kişinin nane yağı, kafuru ya da mentol gibi malzemelerin sağladığı serinlik hissini sevdiğini ancak tahrişe yol açabilen bu maddelerden kaçınmak gerektiğini söyledi.

Amerikan Dermatoloji Akademisi ayrıca parfüm, nane, limon, tarçın gibi aromalar, salisilik asit, okaliptüs ve lanolin içeren ürünlerden de uzak durulması gerektiğini ifade ediyor. (Lanolin koyun yününden elde edilen bir tür yağ. Amerikan Temas Dermatit Topluluğu, lanolini 2023 yılının alerjen maddesi ilan etmişti.)

8/11Sürekli nemlendirici sürüyorum ama dudaklarım hep çatlıyor Geçmeyen dudak kuruluğunun sebebi bunlar olabilir...

Dr. Rogers, piyasadaki birçok ürünün tahrişe yol açan bu maddeleri içerdiğini vurguladı. Bu ürünler dudakları kısa süreliğine rahatlatmakla birlikte zaman içinde daha fazla tahrişe ve kuruluğa neden olduğu için sık sık tekrarlama ihtiyacı yaratıyor.

Dr. Awan, "Bu nedenle dudak nemlendiriciniz çatlakları derinleştiriyor ya da bağımlılık yapıyor izlenimine kapılabilirsiniz" diye konuştu.

BAKMADAN GEÇME!

9/11Sürekli nemlendirici sürüyorum ama dudaklarım hep çatlıyor Geçmeyen dudak kuruluğunun sebebi bunlar olabilir...

Dudakların çatlamasını önlemenin diğer yollarına da dikkat çeken Dr. Del Campo, vücudu susuz bırakmamak gerektiğini vurguladı.

Dr. Awan da miktarı yaşa, egzersiz alışkanlıklarına ve kişinin yaşadığı iklime bağlı olmakla birlikte bol bol su içilmesini ve kış aylarında uyurken bir hava nemlendiricisi kullanmayı tavsiye etti.

10/11Sürekli nemlendirici sürüyorum ama dudaklarım hep çatlıyor Geçmeyen dudak kuruluğunun sebebi bunlar olabilir...

Dr. Rogers, uyumadan önce dudaklara vazelin ya da shea yağı içeren besleyici malzemelerden zengin bir dudak nemlendirici sürmenin çatlamayı önleyebileceğini belirtti ve ekledi: "Dudaklarınız soyuluyorsa sakın koparmayın ya da tahriş edici bir dudak peeling'i kullanmayın. Aksi takdirde sağlıklı deriyi de koparıp çatlama sorununu derinleştirebilirsiniz."

Dr. Del Campo, bırakması zor bir alışkanlık olmakla birlikte dudakları sık sık yalamaktan da vazgeçilmesi gerektiğini ifade etti.

BAKMADAN GEÇME!

11/11Sürekli nemlendirici sürüyorum ama dudaklarım hep çatlıyor Geçmeyen dudak kuruluğunun sebebi bunlar olabilir...

Dr. Del Campo bu önerileri birkaç hafta uyguladıktan sonra bile dudak çatlaması sorunundan kurtulamayan kişilerin bir dermatologla görüşmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Özellikle dudaklarınızın birleştiği noktalarda kabuklanma varsa veya dudaklarınız acıyor ya da kaşınıyorsa bir uzmana danışın. Bunlar bir alerjik reaksiyonun ya da dudaklarınızdaki bir mantar veya bakteri enfeksiyonunun belirtisi olabilir. Böyle durumlarda, dermatologlar ilaç tedavisi uygular" dedi.

Dr. Awan da "Dudaklarınızda inflamasyon ve kızarıklık, ağrı, aşırı çatlama ya da reçetesiz ürünlerle gideremediğiniz aşırı kuruluk varsa, bir doktordan görüş almak en iyisidir" dedi.

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#Sağlık#Yaşam#Dudak Çatlağı

BAKMADAN GEÇME!