Sofralarınızdan eksik etmeyin... Hangi pekmez neye iyi gelir?
Kış ayının gelmesi ve korona virüsünün varlığı vücudumuza daha çok dikkat etmemizi gerektiriyor. Bağışıklığımızı güçlendirmek son dönemlerde daha da önemli hale geldi. Bu konuda önemli desteği olan, kış ayının vazgeçilmez lezzetlerinden pekmezi de sofralardan eksik etmemek gerekiyor. Peki hangi pekmez neye iyi gelir? Uzman Diyetisyen Deniz Berksoy açıkladı...
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Geleneksel lezzetlerimizden biri olan pekmez; yetişkinler, çocuklar, hamile ve emziren anneler, yaşlılar için doğal bir besin takviyesidir.
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Pekmez çeşitli meyve şıralarının kaynatılıp koyulaştırılmasıyla elde edilen kıvamlı, tatlı bir üründür. Köylerde geleneksel yöntemlerle üretilen pekmez, günümüzde modern tesislerde, teknolojik tekniklerle, standartlara uygun olarak da üretilmektedir.
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Pekmez şişmanlatır mı?
Pekmezle ilgili en merak edilen konu ise pekmezin kilo aldırıp aldırmayacağıdır. Pekmez, yapısı gereği doğal bir şekerdir. Meyvelerin doğal şekerini bünyesinde barındırır. Pekmez ölçülü olarak tüketildiğinde kilo aldırmaz.
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Gün aşırı; 1 tatlı kaşığı veya 1 çorba kaşığı tüketilmesi faydalı olacaktır.*Pekmezi şeker içeriği sebebi ile diyabet hastaları tüketmemelidir.
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Dut pekmezi
Antosiyanin yapısı kuvvetlidir. İçerdiği selenyum sayesinde soğuğa karşı vücut direncini arttırmada yardımcı olur.
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Keçiboynuzu pekmezi
Pekmezlerin en şifalısı olarak değerlendirilir. Astım hastalarına tavsiye edilebilir, içerdiği gallik asit akciğerlere etkisi bulunan güçlü bir antioksidandır. Bronşit hastalığına, öksürük sıkıntısı olanlara iyi gelir. Mide hastalıklarına, mide yanması gibi sıkıntıları olan kişilere önerilir.
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Karadut pekmezi
Karadut meyvesi çok güçlü antioksidanlar içerir. Bu güçlü antioksidanlar serbest radikalleri etkisiz hale getirerek bağışıklık sistemini güçlendirir. İçerdiği flavonoidler sayesinde kalbi koruyucu, yaşlanmayı geciktirici etkisi bulunur. Betakaroten (A vitamini) içerir. Yüksek miktarda demir içerdiğinden kansızlıkta destekleyicidir. Anne sütünü arttırıcı etkisi vardır.
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Hurma pekmezi
Dengeli şeker oranına sahiptir. Hurma meyvesi suda çözünebilir lif içeriği yüksek olduğu için sindirim sistemi rahatsızlıklarını (kabızlık, gaz, hazımsızlık vb) önlemeye ve gidermeye yardımcı olur. Ayrıca demir ve magnezyumdan zengindir.
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Nar pekmezi
Bol miktarda potasyum ve C vitamini içerir, antioksidanlar yönünden de oldukça zengindir. Nar pekmezindeki antioksidan miktarının yeşil çay, kızılcık ve portakal suyuna göre kat kat fazla olduğu bulunmuştur. Yağ ve proteinin hemen hemen hiç bulunmadığı nar, tam bir potasyum deposudur. 100 gram narda, 250-300 mg potasyum bulunmaktadır, C vitamini açısından zengindir. Oksitlenmeyi önleyici maddeler olan antioksidanlar bakımından nar suyu yeşil çaya göre çok daha zengindir.
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Üzüm pekmezi
İçerdiği yüksek oranda kalsiyum ve demir sayesinde günlük demir ve kalsiyum ihtiyacınızı karşılamanıza yardımcı olur. Demir, oksijenin vücutta tüm dokulara taşınmasına yardımcı olur, kan yapımını sağlar. Kalsiyum kemik erimesinin önlenmesinde etkilidir; ayrıca diş sağlığı açısından da önemlidir.
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Kayısı pekmezi
Potasyum yönünden zengin bir besindir. Potasyum minerali, normal kalp atışı, kan basıncının ayarlanması ve kasların kasılıp gevşeme hareketinin gerçekleşmesi için önemlidir. Kayısının içinde bulunan beta-karoten; kanserin, özellikle akciğer kanserinin, kalp hastalıklarının ve kataraktın önlenmesine yardımcıdır. Kayısı kabızlığa karşı etkili bir meyvedir.
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Kara üzüm pekmezi
Diğer antioksidan pekmezler gibi yüksek antioksidan değerlerine sahiptir. Kanın antioksidan kapasitesini çoğaltır. Ağız yarası, aft gibi hastalıklara iyi gelebilir. İçerdiği B vitaminleri (B1 ve B2) sayesinde iyi bir B vitamini deposudur.