Sofralarınızdan eksik etmeyin... Hangi pekmez neye iyi gelir?

Nar pekmezi Bol miktarda potasyum ve C vitamini içerir, antioksidanlar yönünden de oldukça zengindir. Nar pekmezindeki antioksidan miktarının yeşil çay, kızılcık ve portakal suyuna göre kat kat fazla olduğu bulunmuştur. Yağ ve proteinin hemen hemen hiç bulunmadığı nar, tam bir potasyum deposudur. 100 gram narda, 250-300 mg potasyum bulunmaktadır, C vitamini açısından zengindir. Oksitlenmeyi önleyici maddeler olan antioksidanlar bakımından nar suyu yeşil çaya göre çok daha zengindir.