Sınav kaygısını yönetmenin püf noktaları

Sınav günü yapılacaklar • Sınav sabahı hafif bir kahvaltı yapın; kafeinli içeceklerden ve fazla sıvı alımından kaçının.

• Sınav sırasında gerekli hijyen tedbirlerinin alınacağını dolayısıyla virüs bulaşma tehlikesinin olmadığını aklınızda tutmak kaygınızı azaltabilir.

•Sınav başlamadan hemen önce arkadaşlarınızla dersler, sorular ve konularla ilgili konuşmalardan kaçınmak uygun olabilir.

•Kendinize bir miktar heyecanlanmanın olağan olduğunu, ancak bu sınava uzun zamandır çalışmakta olduğunuzu ve sınava girecek diğer öğrencilerden bir eksiğiniz olmadığını hatırlatın.

•Sınav öncesinde veya sırasında kaygınız arttığında, karnınızdan derin ve yavaş nefesler alabilir, bu egzersizi beş kere tekrarlayabilirsiniz.

•İşaretlediğiniz yanıtları kontrol etmek için kendinize zaman bırakmayı unutmayın.