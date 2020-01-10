Sevilen deniz mahsulü karidesin faydaları

Kabuklu bir deniz canlısı olan karides tüm yıl boyunca donmuş şekilde bulunur, nisan ve mayıs aylarında ise tazesi afiyetle yenir. Tereyağında yapıldığında tadına doyum olmaz, makarnaya ayrı bir yakışır. Bu lezzetli deniz ürünü sağlığımız için de oldukça yararlı. Diyetisyen Deniz Zünbülcan karidesin faydalarından bahsetti, hafif bir tarif vermeyi de ihmal etmedi.
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1
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• Selenyum minerali içerir. Bu mineral güçlü bir antioksidandır. Kanser gibi hastalıkların önlenmesinde etkilidir.
• Çok güçlü bir protein kaynağıdır. 100 gram çiğ karides 106 kaloridir; bu kalorinin 3.7’si karbonhidratlardan, 15.6’sı yağlardan, 86.7’si ise proteinden gelir.
2
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• D vitamini içeriği de yüksektir. Bu sayede dişlerin ve kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur. Ayrıca kalsiyum ve fosfor dengesinin sağlanmasına yardımcıdır.
• Omega-3 yağ asitleri EPA VE DHA açısından da zengin bir içeriğe sahip olan karides, beyin fonksiyonlarının düzenli gelişimi ve çalışmasında etkilidir.
3
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• Niasin, E ve B12 vitamini içerir. B12 içeriği ile kan hücrelerinin gelişimini destekler. Aynı zamanda iyot, çinko, fosfor minerallerini de içerir. Özellikle büyüme ve gelişme çağındaki çocuklar için iyi bir besindir.
• Anti-enflamatuvar etkisi vardır ve bu sayede diş etlerinde oluşabilecek sorunların önlenmesinde etkilidir.
4
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• Karidesin yağ içeriği düşüktür ve zayıflama diyetlerinde yer verilebilecek bir besindir. Yüksek besin değerine sahiptir. Aynı zamanda bağ dokusu çok olmadığı için sindirilmesi kolay bir deniz ürünüdür.
5
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Karidesli makarna
Malzemeler
• 500 gram karides • ½ demet maydanoz • 3-4 diş sarımsak • Organik sirke • 1 tane limon • Tuz • Makarna • 1-2 yemek kaşığı zeytinyağı
Yapılışı
İlk olarak karidesleri bol suda yıkayıp ayıklayın. Sarımsakları temizleyip ezin, maydanozları ince ince doğrayın. Organik sirke, bir tane limonun suyu, sarımsak ve maydanozların yarısını tavada biraz çevirin. Birkaç dakika sonra karidesleri de ilave edin. Karidesler pembeleşinceye kadar pişirin. Bir başka tencereye ise sıcak suyu, zeytinyağını ilave edin. İçerisine tortellini makarnayı ekleyin. Makarnayı yumuşayana kadar pişirin. Ardından hazırladığınız karidesleri makarnanın üzerine ilave edin. Üzerini kalan maydanozlar ile süsleyerek servis edin.