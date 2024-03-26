Ramazan'da kilo almamak için iftar ve sahurda bu uyarılara dikkat! İşte beslenme programınız

Ramazan kolilerinde tam tahıllı gıdalar mutlaka yer almalıdır. Doğal karbonhidrat kaynağı olan ve lif zengini tam tahıllı ekmek, esmer ekmek, çavdar ekmeği, bulgur, esmer pirinç pilavı gibi besinler yer alabilir.

Bakliyat grubundan mercimek, nohut, fasulye gibi besinler eklenmelidir. Bakliyatlar, protein içeriğinin yüksekliği ile doygunluk hissi sağlar ve lif bakımından zengin besin gruplarıdır.

Ceviz, badem veya fındık gibi yağlı tohumlu kuruyemişler kolide yer almalıdır. Tok tutma özelliği ve içerdikleri Omega-3 ile zihinsel gelişim sağlanırken E vitamini ile tüm hücreler yenilenir.