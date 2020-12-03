Polikistik over sendromunda nasıl beslenilmeli?

Beslenmede bunlara dikkat Tedavide ilk basamak yaşam tarzı değişikliğidir. PKOS görülen kadınların pek çoğu fazla kilolu olduğu görülmektedir. Bu da şikayetleri daha da artırıp, insülin direncini artırmaya, dolayısıyla daha da kilo almaya neden olduğu için kısır döngüden kurtulmanın en etkili yolu sağlıklı beslenme ile mümkündür.