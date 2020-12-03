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Hürriyet
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Sağlık
Fotoğraflar: Alamy-Ingimage-iStock
Haber Giriş: 03 Aralık 2020 - 16:29 | 

Polikistik over sendromunda nasıl beslenilmeli?

Polikistik over sendromu (PCOS) tedavisinin ilk basamağında yaşam tarzı ve beslenme değişikliği hedeflenmelidir. Peki, polikistik over sendromu olanlar nasıl beslemelidir?

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Diyetisyen Gülçin Işık, polikistik over sendromuyla ilgili bilgiler verip, beslenme önerilerini paylaştı.

2Polikistik over sendromu belirtileri nelerdir
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Polikistik over sendromu belirtileri nelerdir?

-Gebe kalmada güçlük,
-Ruh hali değişiklikleri,
-Akne benzeri cilt problemleri,
-Yorgunluk, halsizlik,

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-Uykusuzluk, uyku apnesi,
-İnsülin direnci,
-Yüksek testosteron,
-Erkek tipi saç dökülmesi,

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-Kilo vermede güçlük,
-Yumurtalık kistleri,
-Cinsel isteksizlik,
- Adet düzensizliği.

5Beslenmede bunlara dikkat
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Beslenmede bunlara dikkat

Tedavide ilk basamak yaşam tarzı değişikliğidir. PKOS görülen kadınların pek çoğu fazla kilolu olduğu görülmektedir. Bu da şikayetleri daha da artırıp, insülin direncini artırmaya, dolayısıyla daha da kilo almaya neden olduğu için kısır döngüden kurtulmanın en etkili yolu sağlıklı beslenme ile mümkündür.

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- İşlenmiş yiyecekler, şekerli, fruktoz şurubu/glikoz şurubu/tatlandırıcı ilave besinler, paketli ürünlerden uzak durulması gerekir.

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- Mevsiminde taze sebze meyve tüketilmesi, sağlıklı protein ve yağ tüketimi de yine bu hastalığın tedavisinde gerekli adımlar arasında.

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- Kan şekeri seviyelerini düzenlemek gerekir. Bunun için düzenli beslenme programı oluşturup, düzenli egzersiz yapılması gerekir.

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- Duruma bağlı olarak (tahlil sonuçları, hekim önerisi vb.) ilaç kullanımı + androjen fazlalığını tedavi etmek için doğum kontrol hapları vb. ilaç kullanılması gerekebilir.

- Stresin kontrol altına alınması gerekir.

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- Eksik vitamin ve minerallerin yerine konulması gerekir. Yapılan çalışmalarda PCOS’lu bireylerde magnezyum eksikliği sağlıklı popülasyona göre 19 kat daha fazla rastlanmaktadır. Bu nedenle takviye kullanmak gerekebilir.

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- Keten tohumu omega 3-6 yönünden zengin olup, androjen seviyelerini baskılayıcı etkiye sahiptir.

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- Bol sıvı tüketilmesi gerekir.

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- Doğru, temiz protein kaynakları tüketilmeli, organik yumurta, organik tavuk, hindi, olta balığı, yem ile beslenmemiş, ot ile beslenmiş hayvan eti tüketilmesi gerekir.

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