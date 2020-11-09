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Hürriyet
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Kişisel Bakım
Fotoğraflar: Alamy-Ingimage-iStock
Haber Giriş: 09 Kasım 2020 - 18:11 | 

Maskenin cildinizdeki olumsuz etkisini bu şekilde önleyin

Maskelerin rolünü pandemi süreciyle daha da fazla anlar olduk. Özellikle koronavirüsün yayılmasını azaltmada hayati bir öneme sahip. Ancak aynı şekilde cildimizde akneden, kızarıklık ve kaşıntıya kadar birçok nedenin de başrolüne sahip olduğunu ifade eden Dermatolog Dr. Yasemin Fatih Amato, konuyla ilgili önerilerini paylaştı.

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Peki maske kaynaklı sorunları nasıl önleriz? İşte o dokuz öneri...

2Yüzünüzü her gün temizleyin ve nemlendirin
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Yüzünüzü her gün temizleyin ve nemlendirin

Nazik bir cilt bakımı problemleri önleyebilir. Yüzünüzü yıkarken, hafif, kokusuz bir temizleyici kullanın. Kuru bir cilt, yaygın yüz maskesi cilt problemlerinden biridir. Nemlendirici sürerek kuruluğu azaltabilirsiniz. Cilt tipinize göre formüle edilmiş bir nemlendirici kullanmak önemlidir.
- Yağlı ciltler: Jel nemlendirici
- Normal veya karma ciltler: Losyon
- Kuru ve çok kuru ciltler için ise: Krem.

3Vazelin ile dudaklarınızı koruyun
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Vazelin ile dudaklarınızı koruyun

Kuru cilt ve çatlamış dudaklar, yaygın yüz maskesi cilt problemleridir. Dudaklarınıza vazelin sürerek dudakların çatlamasını önleyebilirsiniz. Yüzünüzü yıkadıktan sonra, maskenizi takmadan önce ve yatmadan önce çatlakları önlemek için vazelini sadece dudaklarınıza sürmeye özen gösterin.

4Maske takarken makyaj yapmayın
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Maske takarken makyaj yapmayın

Maskenin altında makyajın gözeneklerinizi tıkaması ve kırışıklıklara yol açma olasılığı yüksektir. Makyaj gerekliyse, yalnızca "komedojenik olmayan" veya "gözenekleri tıkamayacak" etiketli ürünleri kullanın.

5Cildinizi tahriş edebilecek yeni cilt bakım ürünlerini denemekten kaçının
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Cildinizi tahriş edebilecek yeni cilt bakım ürünlerini denemekten kaçının

Kısa bir süre için olsa bile maske takmak cildinizi daha hassas hale getirebilir. Cilt sorunlarını azaltmak için, kimyasal peeling, peeling veya retinoid gibi sert ürünleri ilk kez denemekten kaçının.

6Yüzünüz tahriş olursa, belirli cilt bakım ürünlerini daha az kullanın
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Yüzünüz tahriş olursa, belirli cilt bakım ürünlerini daha az kullanın

Yüzünüzü maske ile kapattığınızda, geçmişte kullandığınız bazı cilt bakım ürünleri cildinizi tahriş edebilir.

7Doğru maske takın
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Doğru maske takın

Cilt sorunlarını azaltmak için şu özellikleri olan maskeleri kullanın.
-Sıkı ama aynı zamanda rahat,
-En az iki kat kumaş olan,
-Cildinize uygun iç katmanda pamuk gibi yumuşak, doğal ve nefes alabilen kumaşa sahip. Naylon, polyester ve suni ipek gibi sentetik kumaşlardan kaçının. Bunların cildinizi tahriş etmesi ve çatlaklara neden olması olasıdır.

8Her 4 saatte bir, 15 dakikalık maske molası verin
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Her 4 saatte bir, 15 dakikalık maske molası verin

Maskenizi yalnızca güvenli alanlarda ve ellerinizi yıkadıktan sonra çıkarın. Maskenizi çıkarabileceğiniz güvenli yerler şunlar olabilir: Dışarıda, insanlardan en az 1,5 metre uzakta, arabanın içinde yalnızken ve evde.

9Kumaş maskeler kullanıyorsanız muhakkak yıkayın
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Kumaş maskeler kullanıyorsanız muhakkak yıkayın

Birçok sağlık kuruluşu, her kullanımdan sonra bez maskeleriniz yıkamanızı önermektedir. Maskenizi yıkayarak kumaş içinde biriken yağlardan kurtulmuş olursunuz. Bunlar cilt hücrelerine girerek sorunlara yol açabilir. Maskenin üzerindeki yıkama talimatlarını izleyin. Talimatlarda aksi belirtilmedikçe maskeleri sıcak suda yıkayın. Kokusuz, hipoalerjenik bir çamaşır deterjanı kullanın. Maskenizi yıkadıktan sonra şeklini kontrol edin. Yıkandıktan sonra maske tam olarak yüzünüze oturmuyorsa, daha az koruyucudur.

10Dermatoloğunuzun sizin için oluşturduğu tedavi planına uymaya devam edin
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Dermatoloğunuzun sizin için oluşturduğu tedavi planına uymaya devam edin

Akne veya gül hastalığı gibi bir cilt rahatsızlığınız varsa, tedavi planınızı takip etmeniz özellikle önemlidir. Bu, durumu kontrol altındatutmaya yardımcı olacaktır.

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