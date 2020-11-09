Maskenin cildinizdeki olumsuz etkisini bu şekilde önleyin

Doğru maske takın Cilt sorunlarını azaltmak için şu özellikleri olan maskeleri kullanın.

-Sıkı ama aynı zamanda rahat,

-En az iki kat kumaş olan,

-Cildinize uygun iç katmanda pamuk gibi yumuşak, doğal ve nefes alabilen kumaşa sahip. Naylon, polyester ve suni ipek gibi sentetik kumaşlardan kaçının. Bunların cildinizi tahriş etmesi ve çatlaklara neden olması olasıdır.