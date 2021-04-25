Kuru eriğin faydaları nelerdir? İşte kuru eriğin sağlığa yararları

Kuru eriğin faydaları Gülgiller familyasından olan erik; A, B ve C vitamini, bakır, potasyum, iyi bir fosfor ve demir kaynağıdır. İçeriğindeki B vitamini sayesinde sinir sistemini güçlendirir, kansızlığı giderir. Ayrıca içerdiği potasyum da böbreklerin çalışmasını destekler.



Yüksek miktarda lif içerdiği için bağırsakların çalışmasını sağlar. Özellikle kabızlık durumunda kuru erik tercih edilmelidir. Bağırsakları çalıştırması nedeniyle düzenli tüketimi sonucu kolesterol seviyesinde düşüş, bağırsak kurtlarının tedavisi ve kolon kanserine karşı koruyucu olarak tüketilebilir.