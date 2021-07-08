Kurban Bayramı'nda et tüketimi nasıl olmalı? İşte Kurban Bayramı için beslenme önerileri

Kahvaltıyı atlamayın: Her gün olduğu gibi bayram sabahlarında da dengeli ve besleyici bir kahvaltı yapılmalı, kahvaltı atlanmamalıdır. Kahvaltı için peynir, sebze söğüş ve yeşillikler, yumurta, ceviz, badem gibi yağlı tohumlar ya da zeytin, kepekli veya tam buğday unlu ekmek, süt ya da yoğurt, az yağlı veya yağsız sebzeli omlet gibi seçeneklerle oluşturulmuş klasik ve hafif bir kahvaltı tercih edilmelidir. Kahvaltıda kurban bayramı dolayısıyla geleneksel et ve et ürünlerinden yapılmış kızartma, kavurma gibi yiyecekler tüketilmemelidir.



Tatlı tüketimine dikkat edin: Bayram ziyaretlerinde şerbetli ağır hamurlu tatlı ve çikolata tüketiminde porsiyon miktarına dikkat edilmelidir. Bunlar yerine daha hafif olan sütlü, meyveli tatlılar ya da kuru-taze meyveler tercih edilmelidir. Yine bayram ziyaretlerinde sıkça karşımıza çıkan börek, zeytinyağlı sarma gibi aperatiflerde de tüketim miktarına dikkat edilmelidir.