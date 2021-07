Kurban Bayramı'nda et tüketimi nasıl olmalı? İşte Kurban Bayramı için beslenme önerileri

Kurban bayramında et tüketimi nasıl olmalı? Et tüketiminde aşırıya kaçmayın: Bayramda da çeşitli ve dengeli beslenmeye özen gösterilmeli, et tüketiminde aşırıya kaçılmamalıdır. Gün içerisinde et dışında süt, ekmek, sebze ve meyve gruplarının tüketimi ihmal edilmemelidir. Yaş, cinsiyet, fiziksel aktivite gibi özelliklere göre değişmekle birlikte gün içerisindeki et tüketimi 100-150 gramı geçmemelidir. Etle birlikte mutlaka bol sebze tüketimine de özen gösterilmeli ya da etler sebzeyle birlikte pişirilmelidir.