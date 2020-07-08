Koronavirüs döneminde tatile gidecek olanlar nelere dikkat etmeli?

Açık büfelere dikkat edilmeli Otel ve tatil beldelerinin de bakanlığın getirdiği düzenlemelere uyarak çeşitli önlemler aldığını dile getiren Doç. Dr. Elif Hakko, “Bu önerilere hem işletmeler hem müşteriler uymalı. Açık büfelere dikkat edilmeli. Servis kaşıkları, tabaklar herkes tarafından ellendiği için açık büfenin riskli olduğu yönünde ortak bir görüş var. Ayrıca bulaşıklar yüksek ısıda yıkanırsa kap, çatal, kaşık riskli değil. Ancak yıkandıktan sonra bunların herkes tarafından ellenmeden, doğrudan müşteriye iletilmesi önemli. Aynı şekilde virüs, yemeklerle de bulaşmaz” diye konuştu. Bu süreçte iyi beslenmenin mikroorganizmalara karşı mücadelede önemli olduğunu vurgulayan Hakko, “Dengeli beslenme vücudun direnci için çok önemlidir. Tatilde de dengeli beslenmeye özen gösterilmeli” şeklinde konuştu.