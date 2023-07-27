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Kızamık, Zona, Egzama, Suçiçeği belirtileri: Yaz aylarında sık rastlanıyor, hepsi birbirine benziyor! Peki, nasıl ayırt edilir, bulaşıcı mıdır?

Güncelleme Tarihi:

#Zona#Kızamık#Egzama
Cemile Gelgeç
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2023 16:40

Cilt hastalıkları son günlerde yükselen hava sıcaklıklarının da etkisiyle artış göstermeye başladı. Bunlar arasında kızamık, zona, suçiçeği ve egzama ön sıralarda yer alıyor. Bu hastalıklar neredeyse benzer belirtiler gösterdikleri için birbiriyle karıştırılabiliyor. Peki, kızamık, zona, egzama, suçiçeği belirtileri nelerdir, bulaşıcı mı, nasıl bulaşır? Dermatoloji Uzmanı Dr. Sertaç Sever hurriyet.com.tr için merak edilenleri anlattı.

1/11Kızamık, Zona, Egzama, Suçiçeği belirtileri: Yaz aylarında sık rastlanıyor, hepsi birbirine benziyor Peki, nasıl ayırt edilir, bulaşıcı mıdır

Son dönemlerde artan kızamık vakalarıyla birlikte, kızamıkla karıştırılan hastalıklar gündemde yer alıyor. Erken teşhis ve aşılar ise tedavide önemli rol oynuyor. Zona ve suçiçeği varisella-zoster virüsü adı verilen aynı virüsten bulaşıyor. Peki, Suçiçeği, zona, egzama, kızamık arasındaki farklar nelerdir, nasıl ayırt edilir? İşte Dermatoloji Uzmanı Dr. Sertaç Sever ile karıştırılan cilt hastalıkları ve belirtileri...

2/11Kızamık nedir

Kızamık nedir?

Kızamık, Morbillivirus adı verilen bir virüsün neden olduğu çok bulaşıcı bir hastalıktır. Genellikle damlacık yoluyla bulaşır ve özellikle çocuklarda görülür, ancak her yaşta insanı etkileyebilir.

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3/11Kızamık belirtileri nelerdir

Kızamık belirtileri nelerdir?

- Yüksek ateş
- Öksürük
- Burun akıntısı
- Gözlerde kızarıklık ve ışığa karşı hassasiyet
- Kızarıklık, döküntü ve kabarcıkların başlangıcı genellikle kulak arkasında başlar ve yüzden yayılır. Daha sonra boyun, gövde, kollar ve bacaklara doğru ilerler.

4/11Kızamık aşısı ne zaman yaptırılır

Kızamık aşısı ne zaman yaptırılır?

Kızamık aşısı, hastalığın önlenmesi için kullanılan bir aşıdır. Genellikle MMR aşısı olarak bilinen, kızamık, kabakulak ve kızamıkçık aşılarını içeren karma bir aşıdır. İlk doz genellikle bebekler 12-15 aylıkken yapılır ve ikinci doz 4-6 yaş arasında uygulanır.

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5/11Zona nedir

Zona nedir?

Zona (herpes zoster), suçiçeği virüsü (varisella-zoster virüsü) nedeniyle oluşan viral bir enfeksiyondur. Suçiçeği geçirmiş olan kişilerde, virüs vücutta uyku halinde kalır ve bağışıklık sistemi zayıfladığında veya yaşlandıkça tekrar aktive olabilir.

Belirtileri nelerdir?

- Şiddetli ağrı ve yanma hissi
- Ağrılı kırmızı döküntü ve kabarcıklar
- Kabarcıkların oluştuğu bölgede kaşıntı
- Baş ağrısı
- Yorgunluk ve halsizlik

6/11Hangi yaş grubunda sıklıkla görülür

Hangi yaş grubunda sıklıkla görülür?

Zona genellikle 50 yaşın üzerindeki kişilerde daha sık görülür.

Zona hastalığı tedavisi nasıldır?

Zona tedavisi genellikle antiviral ilaçlar, ağrı kesiciler ve iltihap önleyici ilaçlarla yönetilir. Erken tedavi, komplikasyonları önlemeye yardımcı olabilir.

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7/11Egzama nedir, nasıl bulaşır

Egzama nedir, nasıl bulaşır?

Egzama bulaşıcı değildir. Ciltte kızarıklık, kaşıntı ve bazen kabarcıklarla karakterize edilen yaygın bir cilt rahatsızlığıdır. Egzamanın çok çeşitli türleri vardır.

8/11Egzama belirtileri nelerdir

Egzama belirtileri nelerdir?

- Kuru, kaşıntılı cilt
- Kızarıklık ve iltihaplanma
- Kabarcıklar, kabuklar ve kabarıklıklar
- Ciltte kalınlaşma ve sertleşme

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9/11Suçiçeği nedir

Suçiçeği nedir?

Suçiçeği, aynı virüs olan varisella-zoster virüsü tarafından neden olan bulaşıcı bir hastalıktır.

Suçiçeği belirtileri nelerdir?

- Yüksek ateş
- Baş ağrısı
- Halsizlik ve yorgunluk
- Kırmızı döküntüler ve kabarcıklar, bunlar kaşıntılı ve vücutta yaygın olarak görülür.

10/11Bir kere suçiçeği olan bir daha olur mu

Bir kere suçiçeği olan bir daha olur mu?

Suçiçeği geçiren bir kişi genellikle bağışıklık kazanır ve tekrar suçiçeği geçirmez.

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11/11Suçiçeği, zona, egzama, kızamık arasındaki farklar nelerdir, nasıl ayırt edilir

Suçiçeği, zona, egzama, kızamık arasındaki farklar nelerdir, nasıl ayırt edilir?

- Zona ve suçiçeği aynı virüs olan varisella-zoster virüsü nedeniyle oluşur, ancak farklı hastalıklardır. Kızamık ise Morbillivirus adı verilen bir virüsün neden olduğu ayrı bir hastalıktır.

- Kızamık ve Suçiçeği aşıları farklıdır. Kızamık aşısı genellikle MMR aşısı içinde bulunurken, Suçiçeği aşısı tek başına verilir.

- Zona, varisella-zoster virüsünün tekrar aktive olması sonucu ortaya çıkar ve Suçiçeği geçiren kişilerde gelişebilir.

- Egzama, ciltte kızarıklık, kaşıntı ve bazen kabarcıklarla karakterize edilen genel bir cilt durumudur ve bulaşıcı değildir. Diğer üç hastalığın aksine, enfeksiyonla ilişkili değildir.

- Suçiçeği ve Kızamık, kabarcıklarla dolu döküntülere neden olurken, Zona'nın kabarcıkları daha şiddetli ağrıya eşlik eder.

Bu hastalıkların teşhis ve tedavisi için, bir sağlık uzmanından profesyonel tavsiye almanız önemlidir. Eğer bu hastalıklardan herhangi birine yakalanma riski taşıyorsanız, aşılar ve diğer önleyici önlemler konusunda sağlık uzmanınızla görüşmelisiniz.

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#Zona#Kızamık#Egzama

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