Kızamık, Zona, Egzama, Suçiçeği belirtileri: Yaz aylarında sık rastlanıyor, hepsi birbirine benziyor! Peki, nasıl ayırt edilir, bulaşıcı mıdır?

Suçiçeği, zona, egzama, kızamık arasındaki farklar nelerdir, nasıl ayırt edilir?

- Zona ve suçiçeği aynı virüs olan varisella-zoster virüsü nedeniyle oluşur, ancak farklı hastalıklardır. Kızamık ise Morbillivirus adı verilen bir virüsün neden olduğu ayrı bir hastalıktır.

- Kızamık ve Suçiçeği aşıları farklıdır. Kızamık aşısı genellikle MMR aşısı içinde bulunurken, Suçiçeği aşısı tek başına verilir.

- Zona, varisella-zoster virüsünün tekrar aktive olması sonucu ortaya çıkar ve Suçiçeği geçiren kişilerde gelişebilir.

- Egzama, ciltte kızarıklık, kaşıntı ve bazen kabarcıklarla karakterize edilen genel bir cilt durumudur ve bulaşıcı değildir. Diğer üç hastalığın aksine, enfeksiyonla ilişkili değildir.

- Suçiçeği ve Kızamık, kabarcıklarla dolu döküntülere neden olurken, Zona'nın kabarcıkları daha şiddetli ağrıya eşlik eder.

Bu hastalıkların teşhis ve tedavisi için, bir sağlık uzmanından profesyonel tavsiye almanız önemlidir. Eğer bu hastalıklardan herhangi birine yakalanma riski taşıyorsanız, aşılar ve diğer önleyici önlemler konusunda sağlık uzmanınızla görüşmelisiniz.