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Hürriyet
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Sağlık
Haber Giriş: 14 Aralık 2020 - 16:57 | 

Kış aylarında hasta olmamak için neler yemeliyiz?

Bağışıklık sistemini güçlü tutmanın çok daha önem kazandığı pandemi günlerinde yiyecekleri de bu doğrultuda belirlemeliyiz. Bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için neler yemeliyiz? Cevabını Prof. Dr. Canan Karatay açıkladı.

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Prof. Dr. Canan Karatay kış aylarında hasta olmamak için neler yememiz gerektiğinden bahsetti.

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Karnabahar, lahana grubu bağışıklık güçlendirme konusunda çok önemlidir. Bu sebzeleri doğal sirke ile turşu yaptığınızda çok faydalı olacaktır. Sirkede probiyotik meydana geldiğinden çok önemlidir.

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Bu dönemlerde probiyotik ve prebiyotikler çok önemlidir. Bunlar için ev yoğurdu yapıp yiyebilirsiniz. Kış aylarında en çok tüketmemiz gereken şey ise sakatatlardır.

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Güçlü bağışıklık için sık sık kelle paça yemeliyiz. Sakatatlarda C vitamini, D vitamini ve kolajen var. Kilo verdikten sonra sarkmamak için takviye olarak alınan kolajenin aslında en doğal tüketim şekli sakatatlar ve kemik sularıdır.
Fotoğraf: iStock

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Yağda eriyen bütün vitaminleri barındıran paça çorbası sık sık burkulan ayak bilekleri ve kemik sağlığı için de önemlidir.

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D vitamini de bu dönemlerde çok önem taşır. Suda eriyen değil de vücudumuzun gün ışığıyla ürettiği bir vitamindir. Bütün hücrelerimizin çalışmasını sağlar.

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Karatay, insülin hormonunun hücrelere iyi etki ederek kan şekerini hücre içine sokulmasını sağlayanın D vitamini olduğunu söyledi.

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Kış aylarında hastalıklardan korunmak için bol vitaminli meyve ve sebzeler tüketmeli ve sakatatlara yönelmeliyiz. Özellikle de pandemi sürecinde bu daha da önem kazanmıştır.

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