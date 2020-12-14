Kış aylarında hasta olmamak için neler yemeliyiz?
Bağışıklık sistemini güçlü tutmanın çok daha önem kazandığı pandemi günlerinde yiyecekleri de bu doğrultuda belirlemeliyiz. Bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için neler yemeliyiz? Cevabını Prof. Dr. Canan Karatay açıkladı.
Bu dönemlerde probiyotik ve prebiyotikler çok önemlidir. Bunlar için ev yoğurdu yapıp yiyebilirsiniz. Kış aylarında en çok tüketmemiz gereken şey ise sakatatlardır.
Karatay, insülin hormonunun hücrelere iyi etki ederek kan şekerini hücre içine sokulmasını sağlayanın D vitamini olduğunu söyledi.
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