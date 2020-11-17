Karaciğer yağlanmasına dikkat! Birçok hastalığa davetiye çıkarabilir…

Son yıllarda gıda endüstrisinin değişimi ile birlikte sağlıksız beslenmeye yol açan birçok gıda raflarda yerini almakta ve bu gıdaların tüketimi karaciğer yağlanması, obezite, kolesterol ve diyabet gibi birçok sağlık sorununda ciddi artışlara yol açmaktadır. Sağlıksız yağların tüketilmesi kadar özellikle rafine şekerler ve unlu gıdalardan zengin beslenmek alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanmasında büyük öneme sahiptir.