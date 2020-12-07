Sağlık Haber Giriş: 07 Aralık 2020 - 11:28 | 07 Aralık 2020 - 11:28

Kan şekerinde ani yükselmelere dikkat! Bu besinler insülin direncini kırıyor...

Kan şekerini aniden yükseltmeyen gıdalar, insülin direncini kıran besinler olarak adlandırılabilir. Bu durum sadece şeker hastaları için değil, her birey için geçerlidir. Peki bu besinler hangileridir ve etkileri nelerdir? Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Yavuz Yörükoğlu açıkladı.