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Hürriyet
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Sağlık
Haber Giriş: 07 Aralık 2020 - 11:28 | 

Kan şekerinde ani yükselmelere dikkat! Bu besinler insülin direncini kırıyor...

Kan şekerini aniden yükseltmeyen gıdalar, insülin direncini kıran besinler olarak adlandırılabilir. Bu durum sadece şeker hastaları için değil, her birey için geçerlidir. Peki bu besinler hangileridir ve etkileri nelerdir? Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Yavuz Yörükoğlu açıkladı.

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Lif bakımından zengin olan her türlü gıda, insülin direncini konfor altında tutmak konusunda oldukça etkilidir.

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Derya Baykal'la Gülümse programına konuk olan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Yavuz Yörükoğlu insülin direncini kıran besinler hakkında bilgi verdi.

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İnsülin direncini kıran besinler arasında brasika grubu sebzeler vardır. Bunlar; brokoli, Brüksel lahanası, beyaz ve kırmızı lahana, karalahana, turp, şalgam, hardal otu, pazı, tere, marul.

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Ispanak, pırasa, kabak gibi lif zengini sebzeler de insülin direncini kırmada etkilidir.

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Fasulye, nohut, mercimek gibi her türlü kuru bakliyat ise insülin direncini kıracak besinler arasında sayabileceklerimizdendir.

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Prof. Dr. Yavuz Yörükoğlu'nun saydığı bu besinler kan şekerinde ani yükselmelere neden olmuyor. Dolayısıyla insülin salgılanmasına da gerek kalmıyor. Bunlara pankreası yormayan gıdalar da denilebilir.

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Lif zengini gıdaların en önemli özelliği, ikinci beynimiz ya da altıncı organımız olarak nitelendirdiğimiz bağırsak bakterilerinin en önemli gıdası olmasıdır. Bu bakteriler sindirilemeyen lifleri sindirip, kısa zincirli yağ asitleri olarak geri döndürüyor.

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Kısa zincirli yağ asitleri bağırsak duvarlarını besler. Aynı zamanda kana karıştığında verimli bir enerji kaynağı olarak kullanılır. En önemli özelliklerinden biri de beyinde açlık hissini baskılamasıdır.

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Lifli gıdalardan zengin beslenme açlık hissini bastırır ve bu yolla da insülin direncini kırıyor.

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Lifli besinlerden en önemlisi ise keten tohumudur. Günde bir çorba kaşığı taze çekilmiş keten tohumunu çorbalara, salatalara ekleyebilirsiniz.Fotoğraf: iStock

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