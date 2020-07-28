İlgi arttı! Yaz mevsiminde de yaptıran çok…

Yaz mevsimi tüm hızıyla devam ediyor. Güneşin albenisi çoğumuzu baştan çıkarırken bazıları yaz tatilini estetik dokunuşlar için kullanıyor. Nasıl mı? Uzun zamandır planlanan ameliyatlar bu dönemde yapılıyor. Peki, en çok tercih edilenler hangileri? Estetik Cerrah Serdar Bora Bayraktaroğlu, yazın yapılabilecek uygulama ve ameliyatları anlattı.
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1
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Hem kadınlar hem de erkekler yaz mevsimini özellikle dolgu ve botoks gibi yaşlanma karşıtı tedaviler için kullanıyor. Çünkü tatile çıkmadan yapılan minik rötuşlar tatili daha keyifli geçirmenizi sağlıyor. Ancak bir dinlenme süresi gereken ameliyatlar için de yaz ideal zamanlar sunuyor.
2
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Evet, yazın uzun zamandır planladığınız fakat bir türlü olamadığınız ameliyatı olarak dinlenmeye ayırabilirsiniz. Pek çok hasta bu mevsimde yıllık izin alıp operasyonu olduktan sonra iyileşme süreçlerini tamamlıyor. Bu süreç, iyileşerek yeni sezona dinlemiş ve yenilenmiş olarak başlamak için fırsat sunuyor. Kısacası artık şehir efsanesi olan ‘yazın ameliyat olmaz’ inanışı artık geride kaldı. Çok gelişen tıp teknolojisi bizim yılın her ayı başarılı operasyonlar yapmamıza olanak sağlıyor.
3
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Yaz mevsiminin dinlenmeye ayırdığınız rahatlatıcı etkisini yenilenmeye ve arınmaya ayırarak değerlendirmek mümkün.
4
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Yaz güzelliği
Bu sezon yapılabilecek ameliyatlar arasında çoğunlukla ilk sırada meme estetiği ameliyatları geliyor. Özellikle çoklu doğumlar, kilo alıp vermeler gibi nedenlerle deforme olmuş memeler için kısa sürede iyileşme ve harika sonuçlar almak olası. Bu sayede tatili daha keyifli hale getirebilirsiniz. Kullanılan ileri ve başarılı yeni teknikler ile hasta operasyonu konforlu biçimde oluyor. Sonrasında yine kısa süren iyileşme süreci sayesinde hasta ameliyattan sonra çok hızlı bir şekilde hayata dönüyor.
5
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Yağlara veda edin
Yine şehir insanının sorunu olan yağlardan yazın kurtulmak mümkün oluyor. Yağ aldırma operasyonlarını bu mevsimde rahatlıkla yapabiliyoruz. Ameliyat sonrasında birkaç hafta sonra olağan yaşamına geri dönen hasta zayıf ve fit bedenin verdiği rahatlıkla yazın keyfini çıkarabilir hale geliyor. Merak etmeyin, ameliyat izleri rahatlıkla saklanabiliyor. Sadece tüm ameliyatlarda olduğu gibi güneşten korumak gerekiyor.
6
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Zarif burunlar
Estetik cerrahi özellikle yaz mevsiminde burun estetiği ameliyatlarını sıklıkla yapıyor. Burun konusunda her mevsim tercihte bulunan hastalar yaz mevsimini de değerlendiriyor. Kendi profesyonel yaşantıma dayanarak da özellikle yaz mevsiminde çok sık burun ameliyatı yaptığımı rahatlıkla söyleyebilirim.
7
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Vücut tasarımı
Dünyanın trend uygulamalarından olan bölgesel zayıflama ve kas tasarımı uygulamaları yaz boyu rahatlıkla yapılabiliyor. Yağ hücrelerini bölgesel olarak eriten ve incelme sağlayan bu eşsiz radyofrekans teknolojisi için 15 dakika ayırmanız yeterli. Vücuttaki kasların estetik olarak tasarımını sağlayan diğer uygulamada ise karın, kol ve sırt gibi bölgelerde müthiş kas sonuçları almamızı sağlıyor. Spor salonunda gitmeden bu yeni teknolojiyi kullanarak aynı anda bölgesel zayıflama ve kas tasarımı yapmak mümkün.