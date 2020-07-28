İlgi arttı! Yaz mevsiminde de yaptıran çok…

Vücut tasarımı Dünyanın trend uygulamalarından olan bölgesel zayıflama ve kas tasarımı uygulamaları yaz boyu rahatlıkla yapılabiliyor. Yağ hücrelerini bölgesel olarak eriten ve incelme sağlayan bu eşsiz radyofrekans teknolojisi için 15 dakika ayırmanız yeterli. Vücuttaki kasların estetik olarak tasarımını sağlayan diğer uygulamada ise karın, kol ve sırt gibi bölgelerde müthiş kas sonuçları almamızı sağlıyor. Spor salonunda gitmeden bu yeni teknolojiyi kullanarak aynı anda bölgesel zayıflama ve kas tasarımı yapmak mümkün.