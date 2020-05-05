İftar sonrası şişkinlik yaşamamak için 6 öneri

Ramazan ayında mide ve sindirim sistemi problemleriyle sık sık karşılaşmaktayız. Değişen öğün saatleri, porsiyonların artması ve hızlı yemek yemek şişkinlik ve hazımsızlık şikayetlerine neden olur. Peki, bu sorunların önüne nasıl geçebiliriz?
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1
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Uzman Diyetisyen Hilal Konak; şişkinliği gidermek için kakule çiğnenebileceğinin altını çizdi, konuyla ilgili önemli tavsiyelerde bulundu.
2
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Sindirim problemleri yaşamamak için yiyecek ve içeceklerin çok sıcak olmamasına dikkat edilmelidir. Çorbalar mutlaka ılık şekilde tüketilmelidir. Çorba tüketiminden sonra 10-15 dakika kadar bekleyip ana yemeğe geçmek, hazımsızlık ve şişkinlik problemlerini engelleyecektir.
3
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Yemekler küçük porsiyonlarda, yavaş ve iyi çiğnenerek tüketilmelidir. Böylece tokluk hissi daha kolay oluşacaktır ve besinler daha kolay sindirilecektir.
4
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Doğru pişirme yöntemi uygulamak çok önemli. Yemekler pişirilirken kızartma, kavurma yöntemleri uygulanmamalıdır. En doğru pişirme yöntemleri ızgara, fırın, haşlama veya buğulamadır.
5
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Çorbalara ya da yemeklere eklenen kimyon şişkinliği azaltmada oldukça etkilidir.
6
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İftardan 1-2 saat sonra tüketeceğiniz 1 fincan rezene çayı şişkinlik problemini hafifletecektir. Papatya çayı, nane çayı ve yeşil çay da şişkinliğe iyi gelen diğer bitki çaylardır.
7
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Kakule çayı içebilir ya da kakulenin kendisini çiğneyebilirsiniz. Kakule; mide krampları, şişkinlik, ağız kokusu, diş ve diş eti problemlerinin giderilmesinde çok faydalıdır.