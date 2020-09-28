Halluks Valgus hastalığı nedir ve neden olur? Tedavi yöntemleri nelerdir?

Erken evrede rahatlatıcı egzersizler öneriliyor Üç evresi bulunan Halluks Valgus’un ilk evresinde hastanın ayağında sadece görünüm olarak bir bozukluk ortaya çıkmakta, ancak şiddetli ağrı yaşanmamaktadır. Bu durumda ameliyat önerilmezken, bazı rahatlatıcı egzersizler planlanabilir. Bu hastaların öncelikle önü dar ve yüksek topuklu ayakkabı giymemesi, başparmağın şekil bozukluğunun ters tarafına çekilmesini sağlayan egzersizler yapması gerekir. Genetik geçiş çok ciddi değilse ve parmakta hafif bir eğiklik varsa bu egzersizler hem kasları rahatlatıp ağrı olmasını engeller, hem de durumun kötüleşmemesini sağlar. Erken evrede ise hastalar ayrıca parmak arası silikon makara ve ortez de kullanabilmektedir. Bu malzemeler egzersize benzer şekilde başparmağı şekil bozukluğunun ters yönüne doğru tutarak ağrının azaltılmasını sağlar.