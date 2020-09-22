Güçlü bir bağışıklık için bu önerilere kulak verin

Covid-19 sürecinde pek çok kişinin bağışıklık sistemini güçlendirmeye çalıştığını ifade eden Prof. Dr. Okan Gülbahar, vücut savunma sisteminin, çoğu kişinin düşündüğünün çok ötesinde, oldukça karmaşık olduğuna dikkati çekti ve bağışıklık sistemini; bakteriler, virüsler ve diğer "düşmanlarla" savaşmak için birlikte hareket eden "karmaşık bir birimler ağı" olarak nitelendirdi.