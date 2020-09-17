Grip ve zatürre aşısını kimler yaptırmalı?

Çocuklarda grip ve zatürre aşısı Yetişkinler kadar çocuklarda da koruma yöntemi olan zatürre aşısının 10 – 12 yıldır aşı takviminde olduğunu belirten Dr. Beyhan Göksan Bulgurlu, “Zatürre aşısı 12 yaş üzerinde kronik hastalığı olan çocuklara takip eden doktora danışılarak öneriliyor. Grip aşısını da, 60 aya kadar olan çocuklar başta olmak üzere tüm çocuklara, gebelere, gebelik planlayanlara ve emzirenlere, küçük çocukla teması olan bakım veren kişilere, gebelik planlayanlara öneriyoruz” dedi. 8 yaş öncesinde ilk kez grip aşısı yapılacak olanlara bir ay ara ile tam doz, 8 yaş üzerinde, daha önce grip aşısı olanlarda tek doz uygulanıyor diyen Bulgurlu, sözlerine şu şekilde devam etti “Aşı, canlı virüs aşısı olmadığı için aşıya bağlı grip belirtileri görülmüyor. "Aşı oldum, aşı grip yaptı" kesinlikle mümkün değil. Aşının içinde alüminyum, civa var, gibi bir söylem doğru değil, aşıyla alınan maddeler bir kez anne sütü emmekle alınan maddelerden bile daha hafif destekleyici madde içeriyor.”