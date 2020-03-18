Oyun Ve Aktiviteler Fotoğraf: iStock Haber Giriş: 18 Mart 2020 - 14:49 , 15 Mayıs 2020 - 12:27

Evde oyun hamuru nasıl yapılır?

Koronavirüsü nedeniyle okullarda eğitime ara verildiği bir dönemdeyiz. Bu süreçte çocukların yaratıcılıklarını, zihinsel gelişimlerini ve hayal güçlerini geliştiren rengarenk oyun hamurlarını onlarla birlikte evde yapmaya ne dersiniz? Bu rengarenk oyun hamurlarını her evde bulunan malzemelerle hazırlarken çok eğleneceksiniz. Çünkü oyun hamurunun yapımı en az onunla oynamak kadar eğlenceli...