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GeriOyun Ve Aktiviteler Evde oyun hamuru nasıl yapılır?
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Hürriyet
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Oyun Ve Aktiviteler
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 18 Mart 2020 - 14:49,

Evde oyun hamuru nasıl yapılır?

Koronavirüsü nedeniyle okullarda eğitime ara verildiği bir dönemdeyiz. Bu süreçte çocukların yaratıcılıklarını, zihinsel gelişimlerini ve hayal güçlerini geliştiren rengarenk oyun hamurlarını onlarla birlikte evde yapmaya ne dersiniz? Bu rengarenk oyun hamurlarını her evde bulunan malzemelerle hazırlarken çok eğleneceksiniz. Çünkü oyun hamurunun yapımı en az onunla oynamak kadar eğlenceli...

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1
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Aslında evde iki şekilde oyun hamuru yapabilirsiniz. Bunlardan birincisi hamuru pişirerek ikincisi ise hamur pişirilmeden yapılıyor. Pişirilerek yapılan oyun hamuru daha kolay şekil almakla birlikte, pişirilmeden yapılan hamurun yapımı daha pratiktir ve sabırsız çocuklarımızı bekletmek zorunda kalmadan 2-3 dakika içinde hazırlayabiliriz. Tercih sizin.

21. TARİF (PİŞİRMEDEN)
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1. TARİF (PİŞİRMEDEN)

3 su bardağı un
1 su bardağı su
2 çorba kaşığı sıvı yağ
¼ su bardağı tuz

Hamuru renklendirmek için gıda boyası yerine sebzeve meyvelerden yararlanabilirsiniz. Sarı renk için zerdaçal, kırmızı ve tonları için pancar suyu, ahududu, böğürtlen veya vişne suyu, yeşil için ıspanak suyu, kahverengi için kahve kullanabilirsiniz.

3HAZIRLANIŞI:
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HAZIRLANIŞI:

Gıda boyası haricindeki tüm malzemeleri karıştırın. Hazırladığınız hamuru küçük parçalara ayırın. Her parçaya farklı renkte gıda boyası ekleyerek hamurları tekrar yoğurarak renklendirin. Gıda boyalarını karıştırarak farklı renkler de elde edebilirsiniz.

42. TARİF (PİŞİRİLEREK)
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2. TARİF (PİŞİRİLEREK)

1 su bardağı un
1 su bardağı su
Yarım su bardağı tuz
2 çorba sıvı yağ
2 çorba kaşığı tartar kremi (Aktarlardan bulabilirsiniz ya da onun yerine elma sirkesi de kullanılabilir.)
Gıda boyası ya da parmak boyası

5HAZIRLANIŞI:
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HAZIRLANIŞI:

Önce unu ve tuzu karıştırın. Tartar kremi ya da elma sirkesini su ile birlikte ekleyin. Hazırladığınız hamuru kaç renk hazırlayacaksanız o kadar parçaya bölün. Gıda boyalarını sıvı yağ ile birlikte hamurlara ilave edin ve kısık ateşte ezerek pişirmeye başlayın. Hamur ortada toplanarak tavadan ayrılınca artık ateşten alabilir ve soğumaya bırakabilirsiniz.

6
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Hazırladığınız hamurları kurumamaları için mutlaka kapalı plastik saklama kaplarında ya da cam kavanozlarda saklayın.

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