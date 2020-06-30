Düğün öncesi bakım zamanı! Etkileyici görünüm için 4 uygulama

Lipoliz Lipoliz, incelmesi ve erimesi güç, inatçı yağ olan bölgelere 10 cc’lik toplam dört enjektörle uygulanan bir işlemdir. Enjekte edildikten hemen sonra yağ yakımına başlayan lipoliz, beraberindeki diyet ve spor programıyla birlikte etkisini ilk seansın ardından fark ettirir. Basen, iç bacak, bel çevresi, kol, koltukaltı, gıdı ve selülitli bölgelerde uygulanan lipoliz işleminde, seans sayısı kişiye özgü olarak 1-3 arasında değişir. Yürüyüş yapmak ve verilen beslenme planına uymak ise etkiyi artırır. Bir seans lipoliz ile yürüyüş ve beslenme takvimine uyulduğu takdirde bel çevresinden ortalama 5-13 cm arası incelme ve yine bir seansta genellikle 1-2 beden küçülme sağlanır. Lipoliz sonrasında ilk 10 günde gözle görülür derecede incelme ve kıyafetlerde bollaşma fark edilir. Bu yüzden ilk 10 günde programa uymak önemlidir. Uygulanan işlem sonrasında yağ parçalanması 4-6 hafta arası süreceğinden düğünden 1-1,5 ay önce yapılması uygun olur. Böylece gelinliklere, damatlıklara ve takımlara da daha rahat girilebilir.