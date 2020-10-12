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Hürriyet
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Sağlık
Fotoğraflar: Alamy-iStock-Ingmage
Haber Giriş: 12 Ekim 2020 - 15:53 | 

Doğal antibiyotik! Yağ yakımını da hızlandırıyor

Yazın aldığımız kilolar ve sağlıksız yaşam tarzımız metabolizma hızımızı düşürmektedir. Kış ayına girerken toksinlerden arınmak ve metabolizmayı hızlandırmak mümkün. Bu kış için bağışıklığımızı güçlü tutmak zorunda olduğumuzu belirten Diyetisyen Nurdan Balakçı, yağ yakımını hızlandırdan besinleri sıraladı.

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1
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Yapacağımız detoks sadece kilo vermemize yardımcı olmayacak aynı zamanda bağışıklığımız için de doping etkisi yaratacak. Peki bu detoksumuz için gerekli besinler neler?

2Yoğurt
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Yoğurt

Bağırsak sağlığı için yararlı bakterilere sahip olan yoğurt bağışıklığımızı destekleyerek enfeksiyonlara karşı daha dirençli olmamızı sağlamaktadır. Aynı zamanda yağ yakımını da hızlandırarak detoks etkisi de oluşturmaktadır.

3Avokado
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Avokado

L-Carnitine yönünden zengin olan avokado, yağ yakımını hızlandırmakta ve aynı zamanda kan dolaşımını artırmaktadır.

4Ananas
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Ananas

C vitamini yönünden zengin olan ananas hem bağışıklık sistemini güçlendirir hem de yağ yakımını hızlandırır. Bu yüzden detokslar için vazgeçilmez meyvelerden biridir.

5Zerdeçal
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Zerdeçal

Zerdeçaldan elde edilen ekstratın etken maddesi olan curcumin’in güçlü bir antioksidan, yağ azaltıcı, bağışıklık güçlendiricidir. Bu yüzden Covid-19´la savaştığımız bu dönemde zerdeçalı hayatımıza dahil etmek bizleri daha dirençli hale getirir.

6Limon
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Limon

C vitamini bakımından zengin limon, vücuttaki yağın metabolize edilmesinde rol oynar. Aynı zamanda doğal bir bağışıklık güçlendiricidir.

7Badem
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Badem

İçeriğindeki esansiyel yağlar sayesinde metabolizma hızlandırıcı görev yapan badem, zengin vitamin ve mineral içeriği ile sağlıklı beslenme programınıza ekleyebileceğiniz bir seçenektir.

8Yaban mersini
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Yaban mersini

Özelikle bel bölgesi yağlarından kurtulmak için tercih edilen besinlerden biri olan yaban mersini, aynı zamanda güçlü bir antioksidandır. Bu meyve hem bağışıklık sistemimizi güçlendirir hem de detoks etkisi yaratır.

9Pancar
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Pancar

Kanın temizlenmesinde rol alır ve iltihap önleyici etkisi sayesinde detoks etkisi oluşturur.

10Kırmızı kapya biber
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Kırmızı kapya biber

İçerdiği yüksek antioksidan maddeler ve C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı vücudun dirençli olmasını sağlar.

11Sarımsak
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Sarımsak

Yapısında bulunan aktif maddeler bağışıklık sistemini güçlendirici etkiye sahiptir ve doğal antibiyotik olarak kabul edilir. Aynı zamanda içeriğindeki antioksidanlar sayesinde, zararlı maddelerin vücutta birikimini engelleyerek, detoks etkisi yaratmaktadır.

125 günlük yağ yakıcı detoks
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5 günlük yağ yakıcı detoks

Pazartesi:

Kahvaltı: 1 kâse yoğurt içerisine 2 parmak kalınlığında ananas dilimi ve 1 yemek kaşığı keten tohumu eklenerek hazırlanmış kahvaltı.

Ara öğün: 1 bardak detoks içeceği.

Öğle: 1 kâse sebze çorba +1 kâse yeşillikli salata.

Ara öğün: 1 adet salatalık

Akşam: Peynirli avokadolu wasa

13
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Salı:

Kahvaltı: 1 kâse yoğurt içerisine 2 parmak kalınlığında ananas dilimi ve 1 yemek kaşığı keten tohumu eklenerek hazırlanmış kahvaltı.

Ara öğün: 1 bardak detoks içeceği.

Öğle: 1 el büyüklüğünde ızgara-fırın veya haşlama hindi veya balık + söğüş sebze.

Ara öğün: 1 adet armut.

Akşam: Nohutlu salata +1 bardak maden suyu

14
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Çarşamba:

Kahvaltı: Peynirli avokadolu wasa

Ara öğün: 1 bardak detoks içeceği.

Öğle: 1 kâse pancarlı yoğurt (sarımsaklı)

Ara öğün: 1 salatalık

Akşam: 1 kâse sebze çorba+1 kâse yoğurt+ 1 çay kaşığı zerdeçal

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Perşembe:

Kahvaltı: 1 bardak yeşil çay + 10 badem + 1 armut.

Ara öğün: 1 bardak detoks içeceği.

Öğle: 1 el büyüklüğünde ızgara-fırın veya haşlama hindi veya balık + söğüş sebze.

Ara öğün: 1 adet armut.

Akşam: 2 adet haşlanmış yumurta + söğüş sebze

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Cuma:

Kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta + söğüş sebze.

Ara öğün: 1 bardak detoks içeceği.

Öğle: 1 kâse yoğurt + 2 dilim ananas+ 1 yemek kaşığı keten tohumu.

Ara öğün: 1 adet armut.

Akşam: Yoğurtlu brokoli.

17Tarifler
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Tarifler

Sebzeli çorba

Malzemeler:

• 1 demet ıspanak
• 1/3 adet kabak
• 1/2 adet brokoli
• 1 adet orta boy havuç
• 1 adet kırmızı soğan
• 1 diş sarımsak
• 1 çay kaşığı kimyon
• 1 çay kaşığı karabiber

Tüm sebzeleri tencerenin içine alın, su ilave edip pişmeye bırakın. Sebzeler yumuşadığında blender’dan geçirin. Baharatları ilave edin.

18
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Yoğurtlu brokoli

Brokoli, limon suyu ve 1 tatlı kaşığı ve 2 diş sarımsağı ezip tavada çevirelim
Üzerine 4 kaşık yoğurt ekleyerek tüketelim.

19
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Nohutlu salata

5 kaşık nohutu haşlayın üzerine roka, maydanoz, pancar, kırmızı biber, 2 tam ceviz ve baharatlar (kırmızı biber, karabiber, nane, kekik) ekleyelim en son 2 diş sarımsak ile karıştırıp tüketebiliriz.

20
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Avakadolu wasa

Malzemeler:
• 2 dilim wasa
• 1/2 adet avokado
• 1 adet domates
• 5-6 dal maydanoz
• Zeytinyağı
• 1 yemek kaşığı limon suyu

Wasa dışındaki malzemeleri ezerek karıştırıp wasa’nın üzerine sürerek tüketebiliriz.

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Detoks suyu

• 1 tarçın
• Yarım limon
• Nane
• Roka
• ½ tatlı kaşığı elma sirkesi

Tüm malzemeleri 1 litre suda bekleterek demlenmesini sağlayalım.

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