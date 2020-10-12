Doğal antibiyotik! Yağ yakımını da hızlandırıyor

Yazın aldığımız kilolar ve sağlıksız yaşam tarzımız metabolizma hızımızı düşürmektedir. Kış ayına girerken toksinlerden arınmak ve metabolizmayı hızlandırmak mümkün. Bu kış için bağışıklığımızı güçlü tutmak zorunda olduğumuzu belirten Diyetisyen Nurdan Balakçı, yağ yakımını hızlandırdan besinleri sıraladı.
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1
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Yapacağımız detoks sadece kilo vermemize yardımcı olmayacak aynı zamanda bağışıklığımız için de doping etkisi yaratacak. Peki bu detoksumuz için gerekli besinler neler?
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Yoğurt
Bağırsak sağlığı için yararlı bakterilere sahip olan yoğurt bağışıklığımızı destekleyerek enfeksiyonlara karşı daha dirençli olmamızı sağlamaktadır. Aynı zamanda yağ yakımını da hızlandırarak detoks etkisi de oluşturmaktadır.
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Avokado
L-Carnitine yönünden zengin olan avokado, yağ yakımını hızlandırmakta ve aynı zamanda kan dolaşımını artırmaktadır.
4
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Ananas
C vitamini yönünden zengin olan ananas hem bağışıklık sistemini güçlendirir hem de yağ yakımını hızlandırır. Bu yüzden detokslar için vazgeçilmez meyvelerden biridir.
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Zerdeçal
Zerdeçaldan elde edilen ekstratın etken maddesi olan curcumin’in güçlü bir antioksidan, yağ azaltıcı, bağışıklık güçlendiricidir. Bu yüzden Covid-19´la savaştığımız bu dönemde zerdeçalı hayatımıza dahil etmek bizleri daha dirençli hale getirir.
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Limon
C vitamini bakımından zengin limon, vücuttaki yağın metabolize edilmesinde rol oynar. Aynı zamanda doğal bir bağışıklık güçlendiricidir.
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Badem
İçeriğindeki esansiyel yağlar sayesinde metabolizma hızlandırıcı görev yapan badem, zengin vitamin ve mineral içeriği ile sağlıklı beslenme programınıza ekleyebileceğiniz bir seçenektir.
8
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Yaban mersini
Özelikle bel bölgesi yağlarından kurtulmak için tercih edilen besinlerden biri olan yaban mersini, aynı zamanda güçlü bir antioksidandır. Bu meyve hem bağışıklık sistemimizi güçlendirir hem de detoks etkisi yaratır.
9
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Pancar
Kanın temizlenmesinde rol alır ve iltihap önleyici etkisi sayesinde detoks etkisi oluşturur.
10
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Kırmızı kapya biber
İçerdiği yüksek antioksidan maddeler ve C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı vücudun dirençli olmasını sağlar.
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Sarımsak
Yapısında bulunan aktif maddeler bağışıklık sistemini güçlendirici etkiye sahiptir ve doğal antibiyotik olarak kabul edilir. Aynı zamanda içeriğindeki antioksidanlar sayesinde, zararlı maddelerin vücutta birikimini engelleyerek, detoks etkisi yaratmaktadır.
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5 günlük yağ yakıcı detoks
Pazartesi:
Kahvaltı: 1 kâse yoğurt içerisine 2 parmak kalınlığında ananas dilimi ve 1 yemek kaşığı keten tohumu eklenerek hazırlanmış kahvaltı.
Ara öğün: 1 bardak detoks içeceği.
Öğle: 1 kâse sebze çorba +1 kâse yeşillikli salata.
Ara öğün: 1 adet salatalık
Akşam: Peynirli avokadolu wasa
13
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Salı:
Kahvaltı: 1 kâse yoğurt içerisine 2 parmak kalınlığında ananas dilimi ve 1 yemek kaşığı keten tohumu eklenerek hazırlanmış kahvaltı.
Ara öğün: 1 bardak detoks içeceği.
Öğle: 1 el büyüklüğünde ızgara-fırın veya haşlama hindi veya balık + söğüş sebze.
Ara öğün: 1 adet armut.
Akşam: Nohutlu salata +1 bardak maden suyu
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Çarşamba:
Kahvaltı: Peynirli avokadolu wasa
Ara öğün: 1 bardak detoks içeceği.
Öğle: 1 kâse pancarlı yoğurt (sarımsaklı)
Ara öğün: 1 salatalık
Akşam: 1 kâse sebze çorba+1 kâse yoğurt+ 1 çay kaşığı zerdeçal
15
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Perşembe:
Kahvaltı: 1 bardak yeşil çay + 10 badem + 1 armut.
Ara öğün: 1 bardak detoks içeceği.
Öğle: 1 el büyüklüğünde ızgara-fırın veya haşlama hindi veya balık + söğüş sebze.