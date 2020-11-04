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Hürriyet
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Sağlık
Fotoğraflar: iStock, Alamy, Ingimage
Haber Giriş: 04 Kasım 2020 - 16:57 | 

Damar sağlığı nasıl korunur? İşte 7 hayati öneri…

Kalp ve Damar Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehdi Zengin, bir "damar hastalığı“ olarak kabul edilen diyabetin neden olduğu kalp ve damar problemleri hakkında bilgi verdi, damar sağlığı için dikkat edilmesi gereken 7 altın kuralı sıraladı.

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Dünyada, ortalama yaşam süresi giderek artıyor. İleri yaşla birlikte hareketsiz yaşam ve obeziteye bağlı olarak diyabet de artış gösteriyor. Kanda glikoz miktarının yüksekliği ve doku tarafından kullanılamaması, glikozun zaman içinde damar duvarlarında harabiyet oluşturmasına yol açıyor. Bu diyabet tablosu, damar sertliğinin yanı sıra pek çok organı etkileyen rahatsızlıklara da yol açıyor.

2Kalp damar sağlığı açısından önemli bir risk faktörü
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Kalp damar sağlığı açısından önemli bir risk faktörü

Diyabet toplumda hızla yaygınlaşmakta ve her 3 erişkinden birini etkilemektedir. Türkiye’de yaklaşık 10 milyon diyabet hastası bulunmakta ve diyabet gelişimi açısından risk grubunda olanların da bu sayıya ulaşması beklenmektedir. Diyabet neden olabileceği organ hasarlarının yanı sıra kalp ve damar prole mlerinin de en önemli nedenleri arasında yer almaktadır. Şeker hastalarının %65'inin yaşam kaybı, kalp ve damar hastalıklarına bağlı olarak gelişmektedir. Diyabet tanısı almış hastaların kan şekerlerini normal seviyede tutabilmeleri için ilaç ya da insülin tedavisi altında olmaları gerekir. Ancak buna rağmen bile bu hasta grubunun düzenli aralıklarla damar sağlığı için bir uzman kontrolünde olmaları büyük önem taşımaktadır.

3Diyabet birçok hastalığına neden olabilir
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Diyabet birçok hastalığına neden olabilir

Diyabet, damar yapısını bozan ve bununla birlikte yalnızca kalp damar problemleri değil pek çok hastalığa da davetiye çıkaran bir hastalıktır. Kalbi besleyen damarlar tıkandığında enfarktüs, beyin damarları tıkandığında inme ve felç, böbrek damarları etkilendiğinde böbrek yetersizlikleri ve göz damarları zarar gördüğünde de göz içi kanama ile görme kayıpları ortaya çıkmaktadır.

4Diyabete bağlı gelişen hastalıklar
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Diyabete bağlı gelişen hastalıklar

Damar sertliği: Yüksek tansiyonun oluşmasına neden olur.
Koroner kalp hastalığı: Kalp damarlarının yaygın olarak tutulması ve kalp krizine neden olabilir.
Diyabetik kardiyomiyopati: Kalp kaslarında zayıflamaya ve kalp yetmezliğine yol açar.
İnme: Beyne giden damarların tutulması ani gelişen inme veya beyin kanaması sebebidir. Diyabeti olan hastaların ortalama %13'ünün (yaşı<65 olan ) bir felç atağı geçirdiği saptanmıştır.
Böbrek yetmezliği: Diyalize giren hastaların %35'i diyabet hastalarıdır. Diyabet ve böbrek yetmezliği ile diyalize giren hastalarda kalp damar hastalığı daha hızlı ilerler.

5Damar sağlığı için 7 altın kurala dikkat edin
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Damar sağlığı için 7 altın kurala dikkat edin

- Kiloluysanız, düzenli beslenme ile kilo verin.
- Dengeli ve düzenli beslenin, özellikle Akdeniz mutfağını tercih edin.
-Glisemik indeksi yüksek olan şekerli ve yağlı gıdalardan uzak durun.

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- Günde 25-30 dakikalık yürüyüşler yapın veya yüzün.
-Damar sağlığı için risk oluşturan; sigara, yüksek tansiyon ve kolesterol gibi faktörleri ortadan kaldırmaya çalışın.
-Stres varlığını kontrol altına almaya çalışın.
-Yılda en az 2 kez damar sağlığı kontrollerinizi yaptırın.

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