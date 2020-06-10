Büyük tehlike! Aynı maskeyi birden fazla kullananlar dikkat

Ünlü isim sosyal medya hesabından aynı problemi yaşamamaları için takipçilerini şu sözlerle uyardı: “Siz yapmayın çünkü çok ciddi riskleri var. Yani burundan o gözyaşı yoluna doğru bir sürü bakteri gidebiliyor. Hiç akla gelmeyecek bir şey. Hala daha tam iyileşemedim ama artık enfeksiyonu geçti, gözümün şişi indi. Yani demem o ki dikkatli olun.”