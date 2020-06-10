Büyük tehlike! Aynı maskeyi birden fazla kullananlar dikkat
Maske kullanımı koronavirüs salgını nedeniyle zorunlu hale getirildi ancak aynı maskenin defalarca kullanılması sağlığımız için büyük tehdit oluşturuyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Banu Coşar, uzun süreli kullanılan maskelerin üzerine yerleşen mikropların gözyaşı kesesi iltihabına yol açtığını belirterek çok önemli uyarılarda bulundu.
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Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Banu Coşar, "Maskelerin maksimum 8 saatlik kullanımdan sonra değiştirilmeleri gerekir. Ancak pandemi döneminde aynı maskeyi günlerce kullananlar var. Bu maskelerin üzerine yerleşen mikroplar göz yüzeyinde veya burun içinde enfeksiyonlara yol açabilir. Bu da gözyaşı kesesi iltihaplanması ile sonuçlanabilir” dedi.
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Gözümüz mikrop kapabilir!
“Kirli maskeler gözlerimizin mikrop kapmasına yol açabilir” uyarısında bulunan Prof. Dr. Banu Coşar, “Maskeyi alt kirpiklerimize değecek kadar yukarı çıkarmamalıyız. Ayrıca nefes verdiğimiz zaman hava, gözümüze doğru gelerek gözlerimizi rahatsız edebilir ve gözlerimize dokunma isteği yaratabilir. Oysa gözlerimize dokunmak hem yeni koronavirüs hem de diğer mikropların gözümüze bulaşması riskini taşıyor. Bunu önlemek için maskenin üst kısmını daha sıkı ve alt kısmını daha gevşek bırakarak, nefesimizin yukarı değil, aşağı doğru yönlenmesini sağlayabiliriz” şeklinde konuştu.
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Ünlü oyuncunun büyük hatası
Koronavirüs salgınından korunmak için maske takan oyuncu Esra Akkaya, tek kullanımlık maskeyi defalarca kullandığı için bu sorunu yaşadı.
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Ünlü isim sosyal medya hesabından aynı problemi yaşamamaları için takipçilerini şu sözlerle uyardı: “Siz yapmayın çünkü çok ciddi riskleri var. Yani burundan o gözyaşı yoluna doğru bir sürü bakteri gidebiliyor. Hiç akla gelmeyecek bir şey. Hala daha tam iyileşemedim ama artık enfeksiyonu geçti, gözümün şişi indi. Yani demem o ki dikkatli olun.”
Prof. Dr. Banu Coşar, maske takarken dikkat edilecekleri sıraladı:
•Maskeyi takmadan önce ellerinizi sabun ve suyla yıkayın ya da el dezenfektanı kullanın. •Maskenizi kulak arkasından geçen lastiklerinden veya bağlama iplerinden tutun ve maskeyi burnunuzu kapatacak şekilde takın. •Maskenizin teli varsa, teli burnunuzun üstünde sıkıştırın.
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•Maske yüzünüzdeyken maskeye hiç dokunmayın. Dokunmanız gerekli ise önce ellerinizi yıkayın veya dezenfektanla temizleyin. •Maskeniz kullanım sırasında nefesinizden nemlenirse, yenisiyle değiştirin. •Maskenizi boynunuza indirmeyin veya tek kulağınızdan sarkıtmayın.
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Maskenin ön kısmına dokunmayın
Prof. Dr. Banu Coşar’ın maskeyi çıkarırken dikkat edilecek tavsiyeleri ise şöyle:
•Maskeyi çıkarmadan önce ellerinizi sabun ve suyla yıkayın ya da el dezenfektanı kullanın. •Maskenin ön kısmını ellemeyin. Çünkü maskenin ön kısmı kirlenmiştir.
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•Maskenizi kulak arkasından geçen lastikleri tutarak çıkarın. •Maskeniz bağlamalı ise önce maskenin alt iplerini çözün. Sonra üst iplerini çözerek maskeyi çıkarın.
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•Maskeniz tek kullanımlık maske ise çıkarınca ağzı kapalı bir çöpe atın. •Maskeniz bez maske ise çıkarınca sıcak su ve sabunla/deterjanla yıkayın.
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•Maskeyi başkalarının temas edebileceği yerlerde bırakmayın. •Maskeyi çıkardıktan sonra, ellerinizi sabun ve suyla yıkayın ya da el dezenfektanı kullanın.
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Gözyaşı kesesi iltihabı nedir, neden olur?
Prof. Dr. Banu Coşar, maskelerin uygunsuz kullanımı sonucu oluşan gözyaşı kesesi iltihabı hakkında detaylı bilgiler aktardı:
Gözyaşımız göz yüzeyini ıslattıktan sonra göz pınarlarından gözyaşı kesesine, oradan da buruna akar. Gözyaşı kesesinin iltihabına “dakriyosistit” adı verilir. Gözyaşı kesesi iltihabı ani (akut) gelişebilir veya kronik hale gelebilir. Ayrıca gözyaşı kesesi iltihabı; doğuştan gözyaşı kanalı tıkanıklığına bağlı olarak veya yetişkinlerde 40 yaş sonrası izlenebilir. Genellikle kadınlarda (%75) görülür.
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Akut gözyaşı kesesi iltihabının en sık nedeni bakterilerdir. Kronik gözyaşı kesesi iltihabı ise gözyaşı kanalının tıkanmasından kaynaklanır.
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Gözyaşı kesesi iltihabı belirtileri
Akut gözyaşı kesesi iltihabında, gözyaşı kesesi şişer ve burun kökünde şişkinlik/kızarıklık/hassasiyet oluşmasına yol açar. Bu bölgeye parmakla basıldığında, göz pınarlarından göz yüzeyine doğru iltihap akışı izlenebilir. Kronik gözyaşı kesesi iltihabında ise göz yaşarması esas belirtidir.
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Gözyaşı kesesi iltihabı tedavisi
Akut gözyaşı kesesi iltihabı tedavisi antibiyotikli haplar ve göz damlaları ile yapılır. Ancak kronik gözyaşı kesesi iltihabında genellikle tıkalı olan gözyaşı kanalını açmak için ameliyat gerekir.