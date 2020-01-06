Beyin sağlığı için en faydalı besinler nelerdir?

Doğal besinlerden uzak, paketli gıdalara yönelim, dengesiz beslenme ve hareketsiz yaşam tüm vücudumuzu etkilediği gibi beyin sağlığını da olumsuz yönde etkiliyor.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Doğru beslenme alışkanlıkları ile beyin kapasitemizi artırma ve beynimizi genç tutmanın mümkün olduğunu belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Mehmet Yavuz, sağlıklı bir beyin için beslenme önerilerinde bulunuyor.
2
Abone Ol
Mutlaka balık yağı tüketin
Beyinde hayati görevler üstlenen beyin hücre zarlarının iletkenlik kalitesi, beyin fonksiyonlarını doğrudan etkilemektedir. Örnek vermek gerekirse; domuz yağıyla beslenen kişilerde hücre zarları kalınlaşmıştır ve iletkenlikleri de oldukça zayıftır. Balık yağı ile beslenmeye özen gösteren kişilerde ise, zarlar yumuşak ve oldukça esnek bir yapıdadır. Bu durum, hücre zarlarının iletkenliği konusunda da olumlu etkileri beraberinde getirir. Beynimizde yaklaşık 10 milyar civarında olan aktif hücrelerdeki sinir iletkenliği ve mesaj iletiminin verimliliği, sinaptik zarların içindeki mikroskobik yağ küreciklerinin kalitesine bağlıdır. Bu yağ kürecikleri ne kadar akışkan olursa, iletişim de o kadar hızlı ve kaliteli olacak.
3
Abone Ol
Fast food öğrenme, algılama ve bellek gibi tüm beyin faaliyetleri tehlikeye atıyor
Eğer beynin margarin, tereyağı, domuz yağı, kızarmış patates, cips, fast food tarzı gıdalarla zar esnekliği bozulursa; öğrenme, algılama ve bellek gibi tüm beyin faaliyetleri de tehlikeye atılmış olacaktır. Beynimizin randımanlı çalışması için, iki önemli kimyasal bileşiğin hassas bir dengede olması gerekir. Bunlar; Omega 3 balık yağı ve Omega 6 sebze yağlarıdır.
4
Abone Ol
Beyin sağlığımız için hangi besinler zararlı?
Doymuş hayvan yağları, margarin ve mayonez gibi hidrojenle birleştirilmiş sebze yağları, fast food ve dondurmada bulunan trans yağ asitleri beyne zarar verir.
5
Abone Ol
Beyin sağlığımız için faydalı besinler nelerdir?
Linoleik asit: Yeşil yapraklı sebzeler, kabuklu yemişler ve keten tohumunda bulunur. Zeytinyağı Kanola yağı DHA: Hamsi, somon balığı, sardalya, alabalık, ton balığında bulunur. EPA Maun cevizi Keten tohumu yağı Yağsız et (özelikle yağsız dana ve kuzu eti) Düşük yağlı peynir Fıstık yağı Antep fıstığı Ceviz
6
Abone Ol
Antioksidanlarla dost olun
Hücre zarlarının bol miktarda LDL ve sağlıksız doymuş yağ ya da doymamış (Omega 6 gibi) yağları içermesi halinde serbest radikallere gün doğar. Çünkü atık moleküller yani serbest radikaller, en kolay bunlarla tepkimeye girer. Ancak bu tepkimeler, hücre zarlarının işleyişini bozarak, hücre dışına kalsiyum verilip, hücre içine glikoz alınmasına engel olur. Böylece, yeterince glikoz alamayan hücrede enerji sorunları başlar. Hücre dışına atılamayan kalsiyum ise, hücre içinde zehir etkisi yapan glutamatı harekete geçirir. Enerjisiz kalan hücre, glutamatın da etkisiyle tüm işlevselliğini yitirecek duruma gelir. Bu nedenle beden ve beyin ömrünü uzatmak isteyenlere bol antioksidan içerikli gıdalara ağırlık vermeliler.
7
Abone Ol
Çilek ve ıspanak hafızada yaşlanmayı yavaşlatıyor
Çilek ve ıspanak gibi antioksidan içeren gıdalarla beslenmek, hafızada yaşlanmayla meydana gelen gerilemeleri durdurmayı ve yavaşlatmayı mümkün kılar. Ispanak ve çileğin içinde bulunan ve güçlü oksit giderici olan flavanoidlerin, tıpkı balık yağında olduğu gibi, beyin hücre zarlarının akışkanlığını artırmaktadır.
8
Abone Ol
Sebze ve meyve miktarını artırın
Yemeklerde sebze ve meyve miktarlarını biraz artırmak, antioksidan etkisinin %25 daha fazla olması demektir. Dolayısıyla, oksit gidericiden zengin beslenmek, uzun ve sağlıklı bir yaşamın anahtarıdır.
9
Abone Ol
Çikolata zihni sakinleştiriyor, mutlu ediyor
Çikolata, hem kendimizi iyi hissetmemizi sağlayan psikoaktif kimyasallar barındırıyor hem de güçlü oksit giderici maddeler içeriyor. Harvard Üniversitesi’nden bir grup araştırmacının az da olsa düzenli çikolata yiyen insanların, ortalama 1 yıl daha fazla yaşadıklarını iddia ettiklerini belirten Dr. Mehmet Yavuz, sözlerini şu şekilde aktarmayı sürdürüyor: “Çikolata aynı zamanda mutluluk hormonu olan serotonini, keyif ve enerji veren feniletilamin ile endorfini de aktive etmektedir. Bu nedenle, çikolatanın zihni sakinleştirmenin yanı sıra, mutluluk verici etkileri de vardır. Tek olumsuz nokta, çikolata ile birlikte vücuda fazladan kalori alınmasıdır. Kilo problemi olanların ve şeker hastalarının bu konuda dikkatli olmaları gerekir. Çayın yanında tatlandırıcı olarak çikolata kullanımı, beyin ve beden sağlığı için muhteşem bir kombinasyondur. Çayı kurutulmuş dut ya da kayısı ile beraber içmek de aynı etkiyi sağlayacaktır. Böylelikle hem şekerin olumsuz etkilerinden korunmuş hem de güçlü antioksidan alınmış olacaktır.
10
Abone Ol
Çay içmek beyin fonksiyonlarını artırıyor
Beyinde sinsice ilerleyen unutkanlık sürecinin küçük bir diyet uygulamasıyla kontrol altına alınabileceğini söyleyen Dr. Mehmet Yavuz, çay içmenin oksit giderici etkisinden dolayı beyin fonksiyonlarını artıracağını da sözlerine ekliyor. Altı bin kadının üzerinde yapılan bir araştırmada düzenli çay içenlerde, içmeyenlere göre felç riskinin yarı yarıya azaldığı tespit edilmiştir.
Düzenli olarak içilen çay, kan sulandırıcı etkisi nedeniyle beyin, kalp ve damar hastalıkları üzerinde olumlu etkilere sahiptir. Çayın, beyin hücrelerinin görev dışı kalmasının ilk adımı olan lipit peroksidasyonunu önlediği de düşünülmektedir.