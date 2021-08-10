Bel ağrısı neden olur, nasıl tedavi edilir? Bel sağlığını korumak için dikkat edilmesi gerekenler

Bel ağrısı gelişmiş toplumlarda; görülen kronik hastalıklar arasında kalp hastalıklarından sonra ikinci sırayı almakta ve cerrahi tedavi yapılan hastalıklar arasında beşinci sırada bulunmaktadır.



Bel ağrısı 20-40 yaşları arasında başlayıp, 45-60 yaşları arasında görülme sıklığı artmaktadır. Bel ağrılarıakut ve kronik olmak üzere 2 gruba ayrılabilir. Akut bel ağrılarında genellikle ağrı birkaç gün içerisinde azalır ve birkaç hafta sonra tamamen geçer. Ağrı 3 aydan daha fazla sürerse bu ağrıya kronik (müzmin) bel ağrısı denir. Bel ağrılı hastaların %90'ının yakınması ilk 4 hafta içinde kendiliğinden geçerken ancak %5'i kronikleşir.



Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümünden Doç. Dr İdris Sertbaş hayatımızı kısıtlayan, günlük aktivitelerimize engeller oluşturan ‘Bel ağrıları’ hakkında bilgiler paylaştı, tedavi yöntemlerini ve bel ağrısından korunma için gerekli önlemlerle ilgili bilgiler verdi.