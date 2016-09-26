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GeriNasil Yapilir Başarısızlıkla sonuçlanan 18 pasta denemesi
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Hürriyet
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Nasil Yapilir
 

Başarısızlıkla sonuçlanan 18 pasta denemesi

Başarısızlıkla sonuçlanan 18 pasta denemesi

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1
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Bu arkadaşlar internette gördükleri pastaları yapmak için kolları sıvamışlar ama olmamış! İşte, başarısızlıkla sonuçlanan pasta denemeleri...


Sinirli olması gereken kuş bir şeye şaşırmış olmalı...

2
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İlk deneme için fena değil gibi.

3
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Ördekten başka her şeye benziyor.

4
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Sevimli bir kutup ayısına benzemek yerine ne hale gelmiş bu cupcakeler...

5
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Dünya acı çekiyor.

6
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Hayaller zebra kek, gerçekler hüsran...

7
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Sıfır noel ruhuyla yapılan bir kek daha.

8
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Bir dahaki doğum gününde hazır pasta iyi bir tercih olabilir.

9
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Renk karmaşıklığı...

10
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Son pişmanlık neye yarar?

11
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Domuzların bir derdi var.

12
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Düğün pastası belki de kaynananın gazabına uğramıştır.

13
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Kale içten fethedilmiş.

14
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Cadılar Bayramı için uygun bir pasta olabilir.

15
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Aralarında en başarılısı.

16
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Hedef 12 dışında her yerden vurulmuş gibi.

17
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Soldaki görselle uzaktan yakından bir benzerlik göremedik.

18
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Belki de göktaşı düşmüştür?

Fotoğraflar:Buzzfeed.com

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