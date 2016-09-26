Başarısızlıkla sonuçlanan 18 pasta denemesi

Bu arkadaşlar internette gördükleri pastaları yapmak için kolları sıvamışlar ama olmamış! İşte, başarısızlıkla sonuçlanan pasta denemeleri...Sinirli olması gereken kuş bir şeye şaşırmış olmalı...İlk deneme için fena değil gibi.Ördekten başka her şeye benziyor.Sevimli bir kutup ayısına benzemek yerine ne hale gelmiş bu cupcakeler...Dünya acı çekiyor.Hayaller zebra kek, gerçekler hüsran...Sıfır noel ruhuyla yapılan bir kek daha.Bir dahaki doğum gününde hazır pasta iyi bir tercih olabilir.Renk karmaşıklığı...Son pişmanlık neye yarar?Domuzların bir derdi var.Düğün pastası belki de kaynananın gazabına uğramıştır.Kale içten fethedilmiş.Cadılar Bayramı için uygun bir pasta olabilir.Aralarında en başarılısı.Hedef 12 dışında her yerden vurulmuş gibi.Soldaki görselle uzaktan yakından bir benzerlik göremedik.Belki de göktaşı düşmüştür?Fotoğraflar:Buzzfeed.com