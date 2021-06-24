Badem sütü faydaları neler, nasıl yapılır? Badem sütü kalorisi ve besin değeri

Badem sütü nasıl yapılır? 1 su bardağı çiğ bademi bir gece öncesinden iki bardak suyun içinde bekletin. Bekleyen bademlerin kolayca kabuğunu soyun ki süte acılık vermesin. Kabuğu soyulmuş bademler ve bekletme suyunu rondoda homojen bir kıvam elde edene kadar çekin. Eğer sade badem sütü yapmak isterseniz tamam ama ben tadını seviyorum derseniz kakao, tarçın, vanilya gibi baharatlardan birini veya birkaçını ekleyerek sütü aromalandırabilirsiniz. Son olarak temiz bir tülbent yardımıyla süzün. Süt kabınıza geçerken badem posası tülbentte kalacaktır.



İşte badem sütünüz hazır, tülbentteki posayı atmayıp kurutarak yulaf lapalarına, keklere, kurabiyelere, salata soslarına ekleyebilirsiniz. Dondurma ve granola yapımında da kullanabilirsiniz.