Badem sütü faydaları neler, nasıl yapılır? Badem sütü kalorisi ve besin değeri
Kaliteli bir magnezyum kaynağı olan badem sütü, laktoz içermez. Ayrıca yüksek protein içeriği sayesinde de kemik sağlığını koruyor ve bağışıklığı da güçlendiriyor. Peki badem sütünün faydaları neler? Badem sütü nasıl yapılır? Badem sütünün kalorisi ve besin değerleri...
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Badem sütü, inek, keçi vb. hiçbir hayvandan elde edilmeyen, hayvansal bazlı olmayan bir süt çeşididir. Sağlıklı beslenme, bitkisel temelli beslenme hatta vegan ve vejetaryen beslenmeyle beraber badem sütüne olan ilgili de arttı. Diyetisyen İrem Erhan, badem sütünün faydalarını ve nasıl hazırlandığıyla ilgili önemli bilgiler verdi.
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Badem sütünün faydaları
Badem sütü, düşük kalorilidir.
E vitamininden zengindir.
Kan şekerinin dengelenmesine (şeker eklenmemişse) yardımcı olur.
Laktoz intoleransı olan bireyler rahatça tüketebilir.
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Hayvansal gıda içermez, bitkisel bazlıdır.
Zenginleştirilmiş badem sütü, kemik sağlığını geliştir ve korur.
Kalp hastalıkları riskini azaltır.
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Badem sütü nasıl yapılır?
1 su bardağı çiğ bademi bir gece öncesinden iki bardak suyun içinde bekletin. Bekleyen bademlerin kolayca kabuğunu soyun ki süte acılık vermesin. Kabuğu soyulmuş bademler ve bekletme suyunu rondoda homojen bir kıvam elde edene kadar çekin. Eğer sade badem sütü yapmak isterseniz tamam ama ben tadını seviyorum derseniz kakao, tarçın, vanilya gibi baharatlardan birini veya birkaçını ekleyerek sütü aromalandırabilirsiniz. Son olarak temiz bir tülbent yardımıyla süzün. Süt kabınıza geçerken badem posası tülbentte kalacaktır.
İşte badem sütünüz hazır, tülbentteki posayı atmayıp kurutarak yulaf lapalarına, keklere, kurabiyelere, salata soslarına ekleyebilirsiniz. Dondurma ve granola yapımında da kullanabilirsiniz.
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Badem sütü kalorisi ve besin değeri
Badem sütü; 20 kcal, 0,45 g protein, 1,56 g yağ, 0,89 g karbonhidrat barındırır. Ev yapımıysa kalsiyum içermez ama piyasadaki birçok badem sütü kalsiyum ile zenginleştirildiği için yaklaşık 90 mg kadar kalsiyum içerir.
Bir bardak badem sütü 40 kaloridir. Ayrıca şeker de içermez.
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Tüketirken buna dikkat
Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Tığlı Çınar, badem sütünün tüketimiyle ilgili şu bilgileri verdi:
Badem sütü, vücut için her ne kadar yararlı olsa da fazla miktarda tüketildiğinde zararlı olabilir. Guatrojenik besinler kategorisinde bulunan bademin aşırı tüketimi tiroid bezine zarar verebilir, tiroit bezinin büyümesine ve guatra yol açabilir.
Uygun miktarlarda da tüketilirse vücut için fayda sağlar. Fakat, tiroid bezlerinin fonksiyonu yetersiz olan bireyler tüketmemeli.