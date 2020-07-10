B12 değerinizi kontrol ettirin! Eksikliği yorgunluğa sebep oluyor

En çok karaciğer, kalp ve böbrekte bulunur. B12 vitamini, metabolizmadaki bazı tepkimelerde yardımcı enzim olarak görev alır. Eksikliğinde sinir sistemi bozuklukları görülür. DNA ve metionin sentezinde görev alır. B12 vitamini folat ile birlikte kırmızı kan hücrelerinin üretimini sağlar. Eksikliğinde alyuvar sayısı azalır ve şekilleri bozulur.